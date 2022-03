Viaplay trekt in eerste weken bijna 2 miljoen kijkers

Sinds dit seizoen zendt de streamingsdienst Viaplay de Formule 1 uit in Nederland. Het platform van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten van Ziggo Sport overgenomen. De streamingsdienst is niet bepaald voortvarend begonnen, ze krijgen bakken met kritiek van veel van de kijkers. Vooral het commentaar valt niet bepaald in de smaak.

Op het gebied van kijkersaantallen is Viaplay wel aardig van start gegaan. Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK blijkt namelijk dat de streamingsdienst in de eerste drie weken 1.868.000 mensen van 13 jaar of ouder bereikt. Volgens het onderzoeksbureau groeiden de kijkersaantallen in aanloop naar de eerste Grand Prix. Tijdens het eerste Grand Prix-weekend lagen de kijkersaantallen het hoogst, meer dan een miljoen mensen stemde toen af op Viaplay.

Volgens het onderzoek zijn de meeste Viaplay-kijkers mannen en zijn de meeste kijkers tussen de 35 en 49 jaar. Het onderzoeksbureau heeft ook gekeken naar de alternatieven. Volgens het onderzoek heeft F1 TV in de eerste drie weken ongeveer 650.000 kijkers getrokken. Tijdens de eerste race luisterde 18 procent van de kijkers naar het commentaar van Olav Mol via Grand Prix Radio.