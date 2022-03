Marko sluit Mercedes niet uit: "Wordt een strijd tussen drie teams"

Na twee races lijkt het erop dat de verhoudingen in de Formule 1 flink zijn verschoven. Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft overduidelijk de boot gemist en de afstand op Ferrari en Red Bull Racing is zeer fors. Deze twee teams maken voorlopig dan ook de dienst uit in de sport.

Tijdens de eerste twee races van het jaar was het overduidelijk: Ferrari en Red Bull zijn aan elkaar gewaagd. In Bahrein vochten kopmannen Charles Leclerc en Max Verstappen een mooi duel uit. Uiteindelijk won Leclerc en kwam Red Bull van een koude kermis thuis met een dubbele uitvalbeurt. In Jeddah won Verstappen na een langdurige epische strijd met zijn rivaal uit Monaco. Mercedes kwam in beide races niet in de buurt van de twee andere teams.

Mercedes

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil de Duitse rivaal echter niet uitsluiten. De Oostenrijker volgt de ontwikkelingen van Mercedes met argusogen. In gesprek met zijn landgenoten van Servus TV spreekt hij zich uit: "Hamilton staat slechts negen punten achter Verstappen. Ze sluiten het wereldkampioenschap helemaal niet uit. Ze komen zeker weten terug. Het wordt waarschijnlijk een strijd tussen drie teams."

Ferrari

Over dat andere team, Ferrari, is Marko opvallend positief. De Oostenrijkse adviseur ziet veel overeenkomsten met zijn eigen werkgever. "Ferrari gaat te werk zoals wij dat doen. Er is passie, emotie, sportiviteit en respect. Je voelt dat echt aan alles. We hebben een competitieve revelatie, maar wel binnen de sportieve regels. Dat geldt trouwens niet alleen voor de coureurs maar ook op technisch gebied."