Marko: "Ik geloof niet dat Mercedes in 2022 mee gaat doen om de titel"

Mercedes zal moeite hebben om zich te mengen in de nieuwe strijd tussen Max Verstappen versus Charles Leclerc voor de titel van 2022. Waar de afgelopen jaren Lewis Hamilton domineerde en Max Verstappen de strijd aan kon gaan voor enkele overwinningen, en de wereldtitel in 2021, is er vooralsnog geen spoor te bekennen van de zevenvoudig wereldkampioen en de Duitse fabrikant.

Dokter Helmut Marko van Red Bull ziet dat Mercedes te kort komt: "Er is nu een nieuwe rivaliteit. Mercedes is op dit moment minstens een halve seconde te langzaam, maar wie weet kunnen ze hun problemen oplossen. Ik zie ze echter niet direct mee doen om de titel. Maar zolang Mercedes zich blijft verbeteren, zullen wij niet slapen."

Sportieve duels

Marko is dan ook niet teleurgesteld dat Mercedes voorlopig niet meedoet om de titelstrijd van 2022 en de gevechten op een respectvolle manier verlopen: "Ik denk dat het een beter gevecht is met Leclerc en Ferrari dan het was met Mercedes. Het is nu op een meer sportief niveau. Ik weet dat we pas twee races hebben gehad, maar ik denk niet dat het zal escaleren zoals met Mercedes."

Wat hem nog duidelijker voor ogen staat is dat Mercedes moeite zal hebben zich te herstellen van de beroerde start in het gloednieuwe tijdperk met reglementen: "Zoals de zaken er nu voor staan, zal het een duel worden tussen Max en Leclerc. Zelfs als Mercedes een inhaalslag maakt, denk ik niet dat ze deze snelheid over een raceafstand kunnen evenaren."

Geen vooruitgang

Terwijl Hamilton zondag zich vechtend naar één punt wist te rijden, had de Brit slecht nieuws voor zijn fans: het regerend wereldkampioenenteam boekt nog geen vooruitgang. "Het enige wat ik weet is dat ik de Haas op het einde niet kon bijhouden", zei hij. In de week tussen de Grand Prix van Bahrein en de Grand Prix van Saoedi-Arabië was ook niets veranderd aan de auto.