Door midden breken auto Schumacher gevolg nieuwe regels

Gisteren hielden vele miljoenen mensen even hun adem in. Mick Schumacher crashte kiezelhard in Jeddah en hij arriveerde in de ambulance in de paddock. De Duitser was naar omstandigheden oké maar zal niet van start gaan vandaag. Hij wordt vandaag ook niet vervangen en Haas doet maar mee met één auto.

De wagen van Schumacher was zwaar beschadigd en bij de opruimwerkzaamheden werd het alleen maar erger. De Haas brak in tweeën terwijl de marshalls de wagen aan het opruimen waren. Het zag er even onbeholpen uit maar het blijkt helemaal niet vreemd te zijn. De regels zijn voor dit seizoen namelijk aangepast waardoor het sneller voor kan komen dat de wagen breekt na een crash.

De regels zijn veranderd na de bizarre vuurbalcrash van Romain Grosjean in Bahrein 2020. De achterkant van de wagens mogen nu bij een lagere belasting afbreken zodat de coureurs de klap minder hard hoeven op te vangen. Dit gebeurde dus vermoedelijk ook bij de crash van Schumacher. Het was een kolderiek beeld maar het was dus vermoedelijk de bedoeling. Toch was het geen fijne crash, Schumacher moest door het medische team uit de auto worden gehaald.