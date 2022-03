Aston Martin verwijderde verf om 350 gram gewicht te besparen

Normaal gesproken praten mensen over gewichtsproblemen maar dit jaar is het een belangrijk onderwerp van gesprek in de F1-paddock. Het gewichtsprobleem in de Formule 1 is dit seizoen zo groot dat Aston Martin de verf van de AMR22 heeft weten te verminderen met ongeveer 350 gram, zo zegt Andy Green van het Britse team.

De gloednieuwe Formule 1-auto's van dit seizoen zijn zwaarder dan die van vorig jaar: het minimumgewicht is met 43 kilo gestegen tot 795 kilo. Uitgezonderd van Alfa Romeo hebben alle teams moeite om dat minimumgewicht te halen, waarbij sommige teams zijn naar verluidt wel 10 kilo te zwaar zijn.

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de rondetijden, zozeer zelfs dat Aston Martin de lak van bepaalde onderdelen van de auto heeft verwijderd om 350 gram te besparen. Green zegt tegenover motorsport.com: "Gewicht is op dit moment een heel groot probleem. Deze auto's zijn volgens de regels zwaar, en het is een uitdaging om tot het voorgeschreven gewicht te komen. We hebben de hele auto van voor tot achter doorgelicht en overal waar we konden verf weggehaald. Ik denk dat we in totaal zo'n 350 gram bespaard hebben."

Red Bull te zwaar

Maar het is niet alleen een probleem voor het middenveld, want ook Red Bull Racing heeft het moeilijk. Het team van Max Verstappen heeft bij de FIA aangedrongen op een verhoging van het minimumgewicht. Auto Motor und Sport meldde dat de RB18 aanzienlijk te zwaar was en teambaas Christian Horner wilde dat het minimumgewicht met 20 kilogram zou worden verhoogd. De FIA kwam uiteindelijk een verhoging van 3 kg met de teams overeen.

Red Bull-chef Paul Monaghan vreest dat zelfs als ze het minimumgewicht halen, de auto door upgrades in de beginfase van het kampioenschap weer zwaarder zou kunnen worden. "Het is moeilijk om deze auto's onder de gewichtslimiet te krijgen," zei hij. "Hoe meer ze evolueren, vooral in het begin van het kampioenschap, hoe meer het gewicht kan toenemen. Iedereen voert dezelfde strijd. Waar wij staan ten opzichte van de rest, moet je aan de FIA vragen."