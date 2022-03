Leclerc tevreden: "Zorgt voor een glimlach"

Voorafgaand het weekend werd het team van Ferrari aangewezen als de grote favoriet. De legendarische Italiaanse formatie was immers vrij succesvol tijdens de wintertests. Op het vrijdagse asfalt van Bahrein maakte de renstal de verwachtingen deels waar maar waren ze in geen van de twee trainingen de snelste ploeg.

In de eerste training moesten Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz de verrassende Pierre Gasly nog voor laten gaan. In de tweede training onder het Bahreinse kunstlicht was Max Verstappen sneler dan de twee Ferrari-coureurs. De concurrentie wijst de Italianen echter aan als de favoriet en iedereen zal morgen dan ook met argusogen kijken naar hun verrichtingen in Bahrein.

Glimlach

Ferrari-coureur Charles Leclerc wil echter niet te hard van stapel lopen. De Monegask verwacht dat er morgen nog veel gaat veranderen qua verhoudingen, hij sprak zich uit tegenover de internationale media: "Vandaag zagen we dat het allemaal wat representatiever werd maar niemand zit op de limiet van hun auto. Er zijn bij ons nog geen onplezierige verrassingen naar voren gekomen en dat is goed. Het lijkt erop dat we mee doen en dat zorgt voor een glimlach."

Vertrouwen

Leclerc realiseert zich als geen ander dat de prijzen pas morgen worden verdeeld. Hij weet in ieder geval dat men er bij Ferrari nog niet is: "Er is nog veel werk te doen en hopelijk zijn we in staat om voor de pole position te kunnen vechten. Ik heb redelijk wat vertrouwen in de auto en het draait vandaag vooral over het testen van de limieten van de auto."