Tsunoda en Stroll lopen tegen reprimandes aan

De stewards hadden het gelijk al tijdens de eerste dag van het Grand Prix-weekend in Bahrein druk. In de tweede vrije trainingen vonden er enkele incidenten plaats en mochten meerdere coureurs zich melden op het kantoortje van de stewards. De uitgedeelde straffen waren echter nog niet vrij fors.

In de slotfase van de training zat Charles Leclerc op een snelle ronde maar die moest hij per abuis afbreken omdat Yuki Tsunoda niet in zijn spiegels keek. De twee konden elkaar op een haar na ontwijken en het incident werd genoteerd. De stewards besloten het incident te onderzoeken en kwamen vrij snel met een conclusie. Tsunoda kreeg de twijfelachtige eer om als eerste coureur van het jaar een reprimande te krijgen.

Tsunoda kon blijven hangen bij de stewards want hij mocht gelijk ook eventjes een ander incident bespreken. In diezelfde twee vrije training kwam hij namelijk ook in aanraking met de Aston Martin van Lance Stroll. Beide coureurs meldden zich furieus op de boordradio en de stewards hadden de schone taak om het moment te onderzoeken. Men besloot uiteindelijk dat de schuld bij Stroll lag en uiteindelijk kreeg ook hij een reprimande.