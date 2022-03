Special: invallen tijdens de eerste Formule 1-race

Het is de nachtmerrie van elke Formule 1-coureur: vlak voor een raceweekend ziek afhaken. In elke omstandigheid vervelend, maar voor de eerste race van het jaar extra zuur. Waar alle concurrenten met een schone lei beginnen, hobbelt de zieke coureur direct achter de feiten aan. Nu Sebastian Vettel het openingsweekend moet uitzitten, blikt GPToday.net terug op andere memorabele momenten waarbij de vaste rijder moest afzeggen voor de seizoensouverture.

Let wel: een invaller is iemand die part-time deelneemt en dus geen vast contract als racecoureur in de Formule 1 kan overleggen. Daarom tellen wij onder anderen Kevin Magnussen, die als vervanger van Nikita Mazepin is opgeroepen om meerdere seizoenen voor Haas te rijden, niet mee.

1994

Jos Verstappen vervangt J.J. Lehto bij Benetton

Grands Prix van Brazilië (1) en de Pacific (2)

In de winter van 1993-94 geldt Michael Schumacher als een van de grootste talenten van de Formule 1. Benetton koestert de Duitser, die in januari zijn 25ste verjaardag viert, als teamleider. Voor veteraan Riccardo Patrese is geen plaats meer: het tweede zitje naast Schumacher is voor een Finse coureur met een onuitspreekbare naam (Jÿrki Järvilehto) die omwille van globaal gemak onder het pseudoniem J.J. Lehto rijdt. Testrijder is de jonge Nederlander Jos Verstappen, die in 1993 de racewereld op stelten heeft gezet door te domineren in de Formule 3.

Benetton wil Verstappen voorzichtig laten groeien. Hij heeft overduidelijk talent, maar moet nog rijpen. Het proces van 'voorzichtig groeien' wordt danig bemoeilijkt als Lehto een nare testcrash meemaakt. De Fin breekt een nekwervel, waardoor deelname aan de eerste race in Brazilië is uitgesloten. Testrijder Verstappen wordt voor de leeuwen gegooid, hij is de aangewezen persoon om Lehto te vervangen. Gezien Verstappens gebrek aan F1-ervaring is zijn negende startplaats een Olympische prestatie. De race uitrijden doet Verstappen, vanwege een roekeloze Eddie Irvine, echter niet.

Als Lehto ook de tweede race van het jaar, die in het Japanse Aida onder de noemer ‘Grand Prix van de Pacific’ wordt verreden, verstek moet laten gaan, mag Verstappen wederom opdraven. In Japan zet hij de Benetton na een bemoedigend optreden per abuis achterstevoren in de grindbak. Na zijn twee invalbeurten moet Verstappen het stuurtje weer aan Lehto laten, maar lang zit hij niet langs de zijlijn: Lehto’s resultaten vallen tegen en de Nederlander krijgt vanaf het achtste raceweekend de kans om te rijden.

2017

Antonio Giovinazzi vervangt Pascal Wehrlein bij Sauber

Grands Prix van Australië (1) en China (2)

Reeds jarenlang is de Race of Champions, middenin de winterstop, het vaste weekendje rotzooien met racewagens. Het gros van de deelnemers neemt het wedstrijdelement niet bijzonder serieus en is hoofdzakelijk aanwezig om lol te trappen. Dat snelheidswedstrijden te allen tijde echter gevaarlijk zijn, blijkt in 2017. ROC-deelnemer Pascal Wehrlein beleeft een lelijke klapper, waarbij hij nek en rug blesseert.

In eerste instantie lijkt het kwetsuur van Wehrlein mee te vallen, maar de schade blijkt serieuzer dan gedacht. De Duitse coureur met Mauritiaans bloed moet vanwege de pijn zelfs gedurende het eerste openingsweekend van 2017, wat plaatsvindt in het Australische Melbourne, opgeven. Hij neemt deel aan de vrije trainingen, rijdt daarin 52 ronden, maar komt tot de conclusie dat hij niet verder kan. Sauber moet in allerijl een vervanger oproepen en vindt die in Ferrari-reserve Antonio Giovinazzi, iemand zonder Grand Prix-ervaring.

Giovinazzi doet de Formule 1-paddock versteld staan door in kwalificatietrim slechts twee tienden toe te geven op teammaat Marcus Ericsson. Hij vertrekt vanaf P16 en finisht als twaalfde, een keurige prestatie. Giovinazzi mag twee weken later in het Chinese Shanghai wederom instappen als de botten van Wehrlein nog niet volledig hersteld blijken, maar gooit aldaar zijn reputatie flink te grabbel door in twee achtereenvolgende dagen op precies dezelfde plek te crashen.

1990

Gregor Foitek rijdt in plaats van David Brabham bij Brabham

Grands Prix van de Verenigde Staten (1) en Brazilië (2)

Na het winnen van het prestigieuze Britse Formule 3-kampioenschap wil David Brabham, zoon van de legendarische Jack Brabham, een stapje hogerop. Testritten in de Formule 3000 zijn veelbelovend, maar voor het seizoen begint trekt beoogd werkgever Middlebridge de stekker uit het F3000-project. Reden: Middlebridge heeft het noodlijdende team Brabham, wat Davids vader Jack al tientallen jaren daarvoor van de hand heeft gedaan, overgenomen.

Het team verzoekt David Brabham om in de Formule 1-wagen te stappen, maar dat lijkt de jonge Australiër (dan 24 jaar) geen best plan. Vanwege gebrek aan fitheid verkoopt hij het team een 'nee'. Racen wil-ie wel, maar op eigen voorwaarden - pas als Brabham junior zichzelf fit genoeg acht. De Zwitser Gregor Foitek, die al een jaartje heeft aangerommeld bij Formule 1-lachertjes EuroBrun en Rial, wordt tijdens de eerste twee races van het jaar ingezet.

Foitek laat twee DNF’s noteren, maar hij kwalificeert de wagen tenminste. Als Brabham na twee Grands Prix eindelijk fit genoeg is en instapt, struikelt hij maar liefst zesmaal over de kwalificatie-barrage. In zijn debuutseizoen finisht hot prospect David Brabham maar één keer een wedstrijd, waardoor zijn marktwaarde behoorlijk keldert.

2011

Nick Heidfeld vervangt Robert Kubica bij Lotus Renault

Grands Prix van Australië (1) tot en met Hongarije (11)

In de beginjaren ’10 wordt Robert Kubica onder het kopje ‘toekomstige wereldkampioenen’ geschaard. Bij BMW Sauber (2006-09) heeft hij meermaals wonderbaarlijke resultaten aangeleverd, met als hoogtepunt natuurlijk de overwinning in de Canadese Grand Prix van 2008. In 2010 rijdt Kubica voor Renault, wat op dat moment een degelijke middenmoter is. Desalniettemin scoort Kubica drie podiumplaatsen en een achtste plek in het eindklassement.

Voor aanvang van het seizoen 2011 gaat het dramatisch fout. Kubica, die tijdens de wintertest nog de snelste tijd liet noteren, maakt een verschrikkelijk rallyongeval mee. De impact van het ongeluk is lange tijd onduidelijk. Dat Kubica de start van het seizoen moet missen, lijkt een ABC'tje, maar hoe lang hij wegblijft is giswerk. Diens oude BMW-collega Nick Heidfeld mag Kubica vervangen: in eerste instantie voor de eerste race, maar als blijkt dat de Poolse coureur er weleens véél langer uit kan liggen, wordt Heidfelds part-time aanstelling verlengd. Halverwege het jaar krijgt de Duitser vanwege gebrekkige resultaten de bons.

Pas acht jaar na zijn rallycrash keert Kubica terug in de Formule 1, zij het met anderhalf arm en zonder de dromen van een wereldtitel. De tegenvallende reeks van Heidfeld, die zijn tweede race voor Lotus Renault bekroont met een podiumplaats maar daarna ver wegzakt, blijkt zelfs het einde van diens lange F1-carrière.

2015

Kevin Magnussen vervangt Fernando Alonso bij McLaren

Grand Prix van Australië (1)

Tijdens de wintertest voor het Formule 1-seizoen 2015 maakt Fernando Alonso, die op dat moment zijn Ferrari-stoeltje net heeft ingeruild voor een zitje bij McLaren, een vreemd ongeval mee. Zijn wagen schiet bij het uitkomen van een bocht in Barcelona pardoes rechtsaf richting de muur, waarop de Spanjaard een flinke dreun te verwerken krijgt.

Alonso blijkt niet fit genoeg om deel te nemen aan de eerste race van het nieuwe seizoen, waardoor McLaren haar reservist Kevin Magnussen oproept. De Deen heeft dan net zijn eerste volledige seizoen in de F1 afgewerkt en ging er stiekem vanuit ook in 2015 voltijd aan de start te verschijnen, tot Jenson Button pardoes besloot toch nog eventjes door te willen in de koningsklasse.

Magnussens invalbeurt blijft beperkt tot een paar trainingen en een kwalificatie: zijn McLaren-Honda laat hem in Melbourne nog voor de startlichten doven in de steekt. Hij moet zijn gestrande bolide in de out-lap richting de startopstelling parkeren en komt zodoende niet eens aan racen toe. Het blijkt de voorbode voor een verschrikkelijk lastig seizoen bij McLaren-Honda, waarin Button en Alonso tijdens races vaker naast dan op de baan verschijnen.