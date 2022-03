Ricciardo weer terug na coronabesmetting: "Voel mij een stuk fitter"

Daniel Ricciardo kende een lastig voorbereiding op de seizoenstart van aankomend weekend. De Australische McLaren-coureur testte tijdens de testweek positief op het coronavirus. Door zijn positieve test moest hij de gehele wintertest in Bahrein laten schieten en men vreesde kortstondig voor de eerste Grand Prix van het jaar.

Er werd al stevig gespeculeerd over mogelijke vervangers van Ricciardo. De namen van Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne en Oscar Piastri gingen veelvuldig rond. De speculatie was echter voor niets want Ricciardo kon deze week uit isolatie omdat hij klachten vrij is en een negatieve coronatest kon laten zien. De Australiër mag zich dus weer in de paddock melden om aan het seizoen te beginnen.

Fitter

Tijdens zijn zelfisolatie stond Ricciardo veelvuldig in contact met zijn werkgever en teammaatje Lando Norris. Hij is dan ook helemaal ready voor de seizoenstart. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik voel mij echt een stuk fitter en ik ben dat ook klaar voor de Grand Prix van Bahrein en het verdere seizoen. Het was balen dat ik niet kon testen maar ondanks dat ik mij niet lekker voelde heb ik contact gehouden met het team. Ook heb ik met Lando gesproken over de auto zodat ik zo goed mogelijk voorbereid ben voor het aankomende weekend."

Inhalen

Ricciardo gaat zijn tweede jaar in als McLaren-coureur en hij kijkt reikhalzend uit naar het seizoen. Hij voelt zich steeds meer op zijn plek: "We hebben geleerd van alle hoogte- en dieptepunten en we gaan er het beste van maken. Ik ben niet onbekend met de introductie van een nieuwe generatie auto's. Ik kijk er naar uit, ik kijk vooral uit naar de gevechten op de baan. In Bahrein al helemaal met alle inhaalmogelijkheden."