Wat doet het weer in Bahrein?

Aankomend weekend staat de seizoensopener in Bahrein op het programma. De race wordt al enkele jaren onder kunstlicht verreden en de teams en coureurs moeten dus rekening houden met de nachtelijke omstandigheden. Maar ze moeten zoals altijd ook rekening houden met de weersomstandigheden in het land.

Liefhebbers van regenraces kunnen dit weekend beter overslaan, er valt namelijk geen spat water in Bahrein. Het is de aankomende dagen kurkdroog in de woestijn en het zonnetje schijnt overdag zeer fel. De vrijdag is de koelste dag van het weekend met een maximale temperatuur van 22 graden Celsius. Op zaterdag en zondag is het beduidend warmer met uitschieters tot 24 en 27 graden Celsius. De coureurs rijden echter in de avonduren waardoor het dus een stukje koeler zal zijn maar nog steeds goed warm.

De coureurs hoeven zich dus geen zorgen te maken over absurde temperaturen en regenbuien, wel moeten ze op de wind letten. Er staat aankomend weekend namelijk wel een stevig windje in Bahrein en daar kunnen de coureurs wél last van hebben. Op vrijdag bestaat er de kans op windstoten van meer dan dertig kilometer per uur. Op zaterdag gaat de wind enigszins liggen maar moet men alsnog rekening houden met windvlagen. Op raceday is de wind echter volledig afgevlakt en komen de windstoten niet boven de twintig kilometer per uur uit.