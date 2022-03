Mazepin en vader door EU op sanctielijst geplaatst

Afgelopen weekend werd Nikita Mazepin ontslagen door het team van Haas. Het ontslag van de Russische coureur kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Eerder had het team ook al de sponsorstickers van Uralkali van de wagen verwijderd net als alle Russische verwijzingen. Dit komt vanzelfsprekend door de oorlog in Oekraïne.

Het is algemeen bekend dat de vader van Mazepin ,tevens mede-eigenaar van Uralkali, op goede voet leeft met de Russische president Vladimir Poetin. Mede hierdoor vond men het niet vreemd dat Mazepin de deur werd gewezen door zijn voormalige werkgever Haas. Het is dan ook niet vreemd dat men bij Haas snel de banden verbrak met de Russen na het uitbreken van de oorlog.

Sanctielijst

De oorlog heeft nu ook persoonlijke gevolgen gekregen voor de Mazepins. De namen van Nikita Mazepin en zijn vader Dmitry zijn nu namelijk verschenen op een nieuwe sanctielijst van de Europese Unie. Deze lijst is door de EU opgezet op invloedrijke Russen en de Russische economie te raken in de hoop op Russisch verzet tegen de oorlog.

Economische sectoren

De Europese Unie heeft zeer bewust gekozen voor het plaatsen van Mazepin op de sanctielijst. De EU is namelijk van mening dat Mazepin door de sponsoring van Uralkali betrokken is bij de economische sectoren van Rusland. Het brengt Mazepin in een nog lastiger parket. Hij heeft zich immers nog niet op afkeurende wijze uitgesproken over de oorlog in Oekraïne.