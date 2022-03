Video: Formule 1 deelt voorproefje nieuw seizoen Drive to Survive

Over enkele dagen komt het nieuwe seizoen van de Netflix-reeks 'Drive to Survive' online. De veel bekritiseerde documentaireserie trekt toch nog de nodige fans en veel kijkers kijken er dan ook reikhalzend naar uit. Het aankomende seizoen draait om het Formule 1-seizoen van 2021, volgens velen één van de beste seizoenen ooit.

De Formule 1 doet er in ieder geval alles aan om de fans te laten warmdraaien voor het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Het social media-team van de sport deelt dan ook graag enkele voorproefjes van de gloednieuwe serie. Ook nu deelt men weer enkele nieuwe beelden op Twitter.

