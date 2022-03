Russische promotors overwegen juridische stappen na schrappen Grand Prix

De oorlog in Oekraïne zorgt wereldwijd voor veel verregaande sancties voor Rusland. Ook in de Formule 1 heeft men maatregelen genomen. Men heeft immers de Russische Grand Prix van de kalender geschrapt en daarnaast zijn ook de contracten met de Russische promotor verscheurd. Dat betekent dat de sport voorlopig niet naar Rusland trekt.

Al zeer snel besloot de Formule 1 de Russische Grand Prix voor dit seizoen te schrappen. De sport oogstte veel lof en ook autosportfederatie FIA nam maatregelen. Zo besloot men dat Russische en Belarussische coureurs alleen nog mogen deelnemen als ze onder neutrale vlag racen. Daarnaast moeten coureur uit Rusland en Belarus ook een statement ondertekenen als ze onder de neutrale vlag willen racen.

Eenzijdig

In Rusland zijn ze veel minder blij met de maatregelen van de sport. Bij promotor Rosgonski zijn ze woest op de Formule 1. Men is vooral gepikeerd over het feit dat ze slechts tien uur voor het nieuws hoorde dat de contracten werden verscheurd. Rosgonski-topman Alexey Titov spreekt zich uit bij Match TV: "We werden toen eenzijdig ingelicht. Onze positie werd helemaal niet geaccepteerd en niemand luisterde naar ons. Het had toen ook helemaal geen zin om het in de media te verdedigen."

Force majeure

Titov en consorten zijn woedend op de hoge heren van de Formule 1. Volgens de Russen had men eerst namelijk een ander soort afspraak op het oog: "We bevinden ons nog midden in het proces dus ik kan geen details geven. Het is dan ook niet juist om iets nu te onthullen. Ik kan echter alleen maar zeggen dat we aanvankelijk overeen waren gekomen over het beëindigen van het contract vanwege force majeure. Dat is uiteindelijk omgezet in een eenzijdige opzegging."

Juridische stappen

Bij Rosgonski overweegt men dan ook vervolgstappen. Titov is niet loslippig maar hij geeft wel aan dat men mogelijk iets kan verwachten: "We moeten in ieder geval verdere juridische stappen gaan onderzoeken. Het is zeker weten geen makkelijke taak maar we zullen het moeten doen."