Breaking: Mazepin verliest stoeltje bij Haas F1

Nikita Mazepin is 'out'. Zijn werkgever Haas F1 heeft zijn contract ontbonden. Aanleiding van deze beslissing is de inval van Rusland in Oekraïne. De Russische hoofdsponsor 'Urakali' en de Russische coureur zijn vanwege de oorlog de deur uit gezet. De stickers van de investeerder waren tijdens de pre-season-tests al van de wagen en de trucks afgekrabd.

Wie de vervanger wordt van Mazepin, is niet bekend. De namen van Pietro Fittipaldi - die al twee keer eerder inviel voor de Amerikaanse renstal - en voormalig F1-coureur Antonio Giovinazzi gonzen al door de paddock.