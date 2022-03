FIA komt met maatregelen voor Russische coureurs voor neutrale vlag-status

Eerder deze week kwam autosportfederatie FIA met maatregelen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De FIA was zeker niet de enige sportbond die maatregelen nam na aanleiding van de Russische inval in het buurland. Opvallend genoeg waren de maatregelen van de FIA veel milder vergeleken met de maatregelen van andere sportbonden.

Waar andere sportbonden sporters en teams uit Rusland en Belarus weren gaat de FIA wat minder ver. De autosportbond heeft namelijk besloten dat Russische en Belarussische coureurs wel mogen racen maar alleen onder een neutrale vlag. Enkele nationale autosportbonden ondernamen zelf actie. De Britse bond heeft bijvoorbeeld besloten dat er geen Russische coureurs mogen racen in hun land.

Document

De FIA presenteerde van de week de genomen maatregelen. Het was echter onduidelijk hoe deze er in de praktijk uitgaan zien. Gisteren kwamen ze met meer duidelijkheid. Elke Russische en Belarussische coureur moet een document ondertekenen waarin ze enkele beloftes moeten maken om onder neutrale vlag te mogen racen. Deze voorwaarden zijn zeer streng.

Voorwaarden

Zo moeten ze beloven dat ze geen Russische of Belarussische nationale symbolen, kleuren of vlaggen gaan tonen. Dit mogen ze tevens niet op social media doen. Ook mogen deze niet worden aangebracht op racepakken, kleding, accessoires en andere voorwerpen. Ook is het ten strengste verboden om de volksliederen van Rusland en Belarus af te spelen. Daarnaast mogen de coureurs geen opmerkingen, acties of gedragen maken die de FIA kunnen schaden. Daarnaast is het steunen van de Russische invasie verboden.