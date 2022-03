Andretti's zoeken contact met Wolff na kritiek

Het is inmiddels wel duidelijk dat Michael Andretti zeer graag de Formule 1 wil betreden met een eigen team. De Amerikaanse oud-coureur en telg van de bekende race-familie probeerde eerder Sauber over te nemen maar dat plan mislukte op het laatste moment. Nu wil de Amerikaan met een eigen team de sport betreden in 2024.

Andretti heeft een verzoek ingediend bij de FIA en dat betekent dus ook dat hij de entry fee van 200 miljoen dollar wil betalen. De Amerikaan wil de sport betreden met zijn team Andretti Global. Hij is al in veel klassen actief met succesvolle teams, vooral in Amerika heeft hij veel successen geboekt.

De huidige Formule 1-teams lijken niet te zitten wachten op de komst van een nieuwe ploeg. Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff was negatief. Volgens een journalist van Sports Business Journal hebben de Andretti's gelijk actie ondernomen. Volgens journalist Adam Stern heeft Mario Andretti geprobeerd Toto Wolff te bellen. De Oostenrijker nam echter niet op en dat steekt bij de Andretti's.

.@MichaelAndretti says that @MarioAndretti has tried to reach out to Toto Wolff to talk through Wolff's concerns about Andretti Global, but that Wolff hasn't returned the calls yet.



💬: "Toto is making a big deal saying we're going to dilute the series which is not true at all."