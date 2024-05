Mario Andretti onthult bizar gesprek met Liberty Media-CEO

Het team van Andretti heeft nog altijd de intentie om te gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen zetten grote stappen met hun project, maar het lijkt er niet op dat de FOM op hun komst zit te wachten. Volgens Mario Andretti deelde Greg Maffei een flinke sneer aan hem uit.

Andretti is al jarenlang bezig met hun Formule 1-plannen. Ze hebben een samenwerking met Cadillac aangekondigd, en ze kregen vorig jaar groen licht ligt van de FIA. De huidige tien teams zijn echter geen fan van de plannen van Andretti, en ook de FOM en Formule 1-eigenaar Liberty Media staan niet te trappelen. Begin dit jaar keurde de FOM de plannen af, al laten ze de deur wel op een kier staan voor als Cadillac met fabrieksmotoren komt.

Maffei

In Miami vonden er weer gesprekken tussen de Andretti's en de FOM plaats. Volgens Mario Andretti vod er daar iets zeer opvallends plaats. De Amerikaanse racelegende legt aan NBC News uit hoe hij in Miami met Formule 1-CEO Stefano Domenicali stond te praten over zijn bezoek aan de Amerikaanse politiek in Washington DC. Volgens Andretti onderbrak Liberty Media-kopstuk Greg Maffei dat gesprek: "Ik probeerde het uit te leggen aan Stefano, toen Maffei het gesprek onderbrak en zei 'Mario, ik wil je zeggen dat ik er alles aan ga doen om ervoor te zorgen dat Michael Andretti de Formule 1 nooit zal betreden."

Persoonlijk

Michael Andretti leidt het project, en de sneer van Maffei zorgde voor verbazing. Mario Andretti stelt dat hij niet wist hoe hij hierop moest reageren: "Ik kon het niet geloven. Ik was er echt stil van, we waren gewoon over business aan het praten. Ik had geen idee dat het zo persoonlijk was. Mijn god, dat was echt iets. Ik kon het gewoonweg niet geloven. Het voelde alsof iemand me recht door mijn hart schoot."