Marko oneens met vertrek Masi: "Ik vind het niet kloppen"

Over een aantal weken barst het nieuwe Formule 1-seizoen weer los. In Bahrein zullen de heren coureurs enkele nieuwe gezichten aantreffen in het hokje van de wedstrijdleiding. Race director Michael Masi werd vorige maand immers aan de kant geschoven en hij wordt afwisselend vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Masi werd aan de kant geschoven na aanleiding van de discutabele seizoensfinale van vorig seizoen. Het verhaal is inmiddels wel bekend maar autosportfederatie FIA kwam zelfs met meer maatregelen. Naast het aan de kant schuiven van Masi introduceert men ook een soort VAR en gaat Herbie Blash fungeren als een soort adviseur.

Hamilton

Officieel gezien is Masi aan de kant geschoven na aanleiding van de seizoensfinale van vorig jaar. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt echter dat Lewis Hamilton ook een rol heeft gespeeld bij het vertrek. De Brit was immers het grootste 'slachtoffer' van de beslissingen. Tegenover het Duitse RTL is Marko duidelijk: "Met zijn stilte wilde hij alleen maar zijn ongenoegen over de situatie en de beslissingen laten zien. Delen van dat gedrag hebben bijgedragen aan het vertrek van Masi."

Opgeofferd

Marko is het dan ook niet eens met het gedwongen afscheid van de Australische wedstrijdleider. De ervaren Oostenrijker steunt Masi in de kwestie: "Ik vind het niet kloppen. Ik denk dat je juist moet kijken naar zijn verrichtingen door de jaren heen. Als hij alles wat ze nu invoeren tot zijn beschikking had gehad, dan kon hij ook makkelijker beslissen. Ze hebben nu een VAR en een adviseur aan hun zijde. Michael is daarvoor opgeofferd."