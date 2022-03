Spa komt met update over verbouwingen circuit

Op het circuit van Spa-Francorchamps is men nog steeds hard bezig met de werkzaamheden op en rond de baan. Het circuit in de Belgische Ardennen krijgt een enorme make-over en dat geldt zowel voor het circuit als voor de faciliteiten om de baan heen. De werkzaamheden voorlopen voorspoedig en men deelt dan ook weer een update.

Op de baan worden op meerdere gedeelten grindbakken geplaatst en andere maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Het legendarische circuit kreeg de afgelopen jaren zeer veel kritiek op het gebied van veiligheid. Er vonden enkele zware crashes plaats en in België luistert men naar de kritiek. Daarnaast wil men in de toekomst ook motorraces organiseren en daarvoor moet de baan ook worden aangepast.

Ook naast de baan worden de nodige updates doorgevoerd. Men is namelijk hard bezig met de bouw van een gloednieuwe reusachtige tribune. Hiervoor moest het bekende chalet bovenaan Eau Rouge/Raidillon worden gesloopt. Op nieuwe foto's van de verbouwingen is te zien dat de tribune vorm begint te krijgen. Men is bezig met werkzaamheden aan het dak en de tribune zelf staat.