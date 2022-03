Tost ziet amper veranderingen na Honda-exit: "Ze zijn nog steeds betrokken"

Aan het einde van het afgelopen seizoen nam Honda officieel afscheid van de Formule 1. De Japanners waren de motorleverancier van AlphaTauri en Red Bull Racing. De samenwerking was zeer succesvol en Max Verstappen schonk ze het beste cadeau, de wereldtitel. Toch eindigde de samenwerking na het succesvolle jaar, al ligt dat wat simpeler.

Honda is namelijk niet meer de officiële motorleverancier van de twee Red Bull-teams. De Oostenrijkers hebben de motoren in eigen beheer genomen en de krachtbronnen worden nu officieel geleverd door Red Bull Powertrains. Op de achtergrond ligt het zaakje echter iets anders en is Honda nog steeds een belangrijke speler op motorgebied. Op de wagens van AlphaTauri en Red Bull staan dan ook de letters HRC, Honda Racing Corporation.

Betrokken

Bij het team van AlphaTauri merken ze dan ook amper iets van het vertrek van Honda. Teambaas Franz Tost ziet eigenlijk geen verschil. De Oostenrijker spreekt zich uit bij Formel.de: "Honda en zijn mensen zijn nog steeds betrokken en we hebben bijna alleen maar hetzelfde personeel als vorig jaar hier rondlopen. De motoren worden gemaakt in Sakura, Japan. Dus op dat gebied is er niet veranderd."

Werkproces

Ook op personeelsvlak is er vrij weinig veranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. Ook Honda-kopstuk Masashi Yamamoto loopt nog steeds rond, al doet hij dat in een iets andere rol. Tost is duidelijk over zijn personeel: "Op operationeel niveau verwachten we geen problemen omdat er amper iets verandert. Niet alleen op technisch gebied maar ook als je het hebt over personeel. Het is hetzelfde werkproces als in 2021."