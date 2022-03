Wat waren de problemen van Haas tijdens de test in Barcelona?

Net als hun rivalen vond Haas hun gloednieuwe auto met het aerodynamische ground effect stuiteren op de rechte stukken. Het heeft sinds vorige week de naam porpoising gekregen, een nieuw begrip in de F1. De meeste coureurs klaagden hierover tijdens de testsessie in Spanje, hoewel sommige teams zoals McLaren, het probleem al lijken te hebben opgelost.

Haas-teambaas Steiner zegt hierover: "Net als iedereen moeten we leren over de nieuwe vloer en het gevolg daarvan; porpoising. Ik denk dat iedereen wel een oplossing bedenkt. F1-teams zijn vrij goed om te reageren. Wij kwamen er bijvoorbeeld achter tijdens onze filmdag en dezelfde avond was ons personeel al bezig in de windtunnel. Onze aerodynamica specialisten zaten er meteen bovenop."

Problemen

De teambaas geeft echter toe dat zijn team slechts één goede dag in Barcelona, tijdens de 3-daagse test: "We hebben niet genoeg kilometers gemaakt. De eerste dag hadden we een paar problemen, hele kleine probleempjes met grote gevolgen, dus we hebben niet genoeg gereden. Een deel van die problemen heeft te maken met de vloer. In de ochtend hadden we echter een probleem met de brandstofpomp door een interne lekkage. Daarna hadden we de koelleiding van de accu die lekte, en dan gaat de druk weg, en kun je de accu niet gebruiken, omdat je hem anders doorbrandt."

"De tweede dag was eigenlijk best goed, we hebben veel geleerd en dat geeft me goede hoop. Als je een testdag hebt zonder problemen maak je snel vooruitgang. Op de tweede dag hebben we dus veel kunnen leren en analyseren."

"Op vrijdagochtend hadden we na negen ronden een olielek en moesten we de motor eruit halen, probeerden het te repareren om daarna de motor weer terug te zetten maar het olielek bleek groter dan we dachten. Tot zover onze derde testdag. Het oordeel over de test is dat de tweede dag goed was, de rest stelde weinig voor."

Weinig know-how

De pogingen van het team om de problemen op te lossen werden niet geholpen door de gloednieuwe auto's en het feit dat Haas nog niet veel weet van hun eigen VF-22. Steiner: "Het zijn erg ingewikkelde auto's, en als je de auto voor het eerst uit elkaar moet halen is dat voor de monteurs gewoon moeilijk."

"Dus als dat voor het eerst moet gebeuren duurt het langer om te zien wat het probleem is en vervolgens langer om te repareren, omdat de jongens gewend zijn geraakt aan een auto die bijna drie jaar oud was, en nu is alles nieuw."