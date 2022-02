Wolff duidelijk over Andretti: "Elk team moet een toegevoegde waarde hebben"

Momenteel is er veel interesse in de Formule 1. Wereldwijd zijn er steeds meer fans bijgekomen en in Amerika neemt de populariteit van de sport alleen maar toe. Ook op sportief vlak is er interesse voor de koningsklasse van de autosport. De legendarische autosportnaam Andretti wil de sport namelijk betreden met een eigen team.

Vorige week werd bekend dat Michael Andretti een startbewijs heeft aangevraagd om per 2024 mee te kunnen doen aan het wereldkampioenschap Formule 1. Eerder was de Amerikaanse oud-coureur al in onderhandeling met Sauber om het team van Alfa Romeo over te nemen, de deal mislukte echter op het allerlaatste moment. Het nieuws deed het nodige stof opwaaien en men vraagt zich af of een mogelijke komst van Andretti een toegevoegde waarde heeft.

Volgens het Concorde Agreement moet een nieuw team 200 miljoen dollar inschrijfgeld betalen om mee te mogen doen aan de klasse. Deze grote som geld is in het leven geroepen om de bestaande teams te compenseren aangezien het prijzengeld dan over meer monden wordt verdeeld dan momenteel het geval is.

Grote naam

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zo zijn twijfels over een mogelijke komst van de Amerikaanse renstal. Tijdens een persmoment spreekt de Oostenrijker zich uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Andretti is zeker een grote naam. Daarnaast is de Amerikaanse markt belangrijk. Maar elk team moet ook een toegevoegde waarde hebben. Naast het inschrijfgeld van 200 miljoen euro moet een nieuw team ook wat betekenen voor de andere teams, de sport en de FIA. Alleen als dat het geval is groeit de sport. Wij vormen de absolute top, vergelijkbaar met de Champions League en de NFL."

Miljard

Wolff denkt dat het belangrijk is dat een nieuwe ploeg echt van waarde is voor de sport zelf. De slimme Oostenrijker beseft zich wel degelijk dat een nieuw team aardig wat centen moet ophoesten bij een deelname. "Als er een echt merk met goede mensen en een goede financiering de sport betreedt, naast die 200 miljoen heb je waarschijnlijk ruim een miljard nodig om mee te kunnen komen, waarom niet?"