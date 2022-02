Wolff en Horner oneens met Hamilton over partijdigheid stewards

Gisteren ontwaakte het Formule 1-circus uit zijn winterslaap. Op het circuit van Barcelona trapte men de eerste testweek van het jaar af. Ook vandaag komen de coureurs weer in actie op de baan en even later zullen ze trouw de internationale pers te woord staan. Gisteren zorgde Lewis Hamilton daar voor een kleine rel.

De Britse Mercedes-coureur riep tijdens het persmoment dat de sport onpartijdige stewards nodig heeft. De zevenvoudig wereldkampioen beschuldigde andere coureurs ervan dat ze bevriend zijn met enkele stewards. Daarnaast pleitte hij ook voor meer vrouwelijke stewards. Het waren ferme woorden van de Brit maar hij krijgt niet bepaald veel steun van andere prominenten uit de sport.

Horner

De teambazen werden even later namelijk geconfronteerd met de woorden van de Brit. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt iets anders over de zaak. Horner ziet eerder een probleem bij het regelboel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "In de Formule 1 hebben we duidelijke regels nodig. Dan zijn de regels ook makkelijker te handhaven voor de stewards. Elk team heeft wel eens te maken gehad met een besluit waarmee ze het niet mee eens waren maar ik denk niet dat er stewards expres partijdig zijn. Ik weet daarnaast ook niet of er daadwerkelijk stewards zijn die samen met de coureurs reizen."

Wolff

Ook Hamiltons teambaas Toto Wolff kan zich niet vinden in de woorden van zijn stercoureur. Tijdens hetzelfde persmoment pleit de Oostenrijker juist voor meer steun. Ook hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Om eerlijk te zijn denk ik niet dat er iemand bewust partijdig is, we praten hier over intelligente mensen. Als we het over de stewards hebben, dan is het allerbelangrijkste dat ze genoeg steun krijgen. Er moet en bepaalde standaard komen, dat verdienen wij en iedereen verwacht dat ook."