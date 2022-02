Viaplay zendt testweek Bahrein uit met Nederlands commentaar

Vanaf het aankomende seizoen is de Formule 1 in Nederland te zien bij Viaplay. De nieuwe streamingsdienst van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport in Nederland overgenomen van Ziggo Sport. Ze nemen de zaakjes zeer serieus en ze komen met een compleet nieuw team.

Aankomend seizoen zal men bijvoorbeeld moeten wennen aan nieuwe stemmen tijdens de races. De legendarische commentator Olav Mol is niet mee gegaan naar Viaplay en de Scandinaviërs hebben een nieuw duo geïnstalleerd. Vanaf het aankomende seizoen leveren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar bij de Formule 1.

Testweek

Over enkele weken kan het Nederlandse publiek voor het eerst kennis maken met het nieuwe commentaarduo. Viaplay zal namelijk de gehele tweede testweek in Bahrein gaan uitzenden. Valkenburg en Heemskerk zullen alle drie de dagen van commentaar gaan voorzien. Dat betekent dat de Viaplay-kijkers hier kunnen gaan wenen aan het nieuwe geluid.

Bahrein

Valkenburg maakte het nieuws zelf bekend toen hij te gast was bij radiozender BNR. In het programma De Nationale Autoshow sprak de commentator zich uit. " We gaan de testdagen in Bahrein live doen, in zijn totaliteit. Dat is dan ook via het platform te zien. Ik ga ervan uit dat ook Ziggo en KPN dat laten zien. De drie testdagen die we gaan doen voorafgaand de Grand Prix, dat wordt onze vuurdoop."