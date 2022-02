Szafnauer nieuwe teambaas van Alpine

Gisteren kwam het team van Alpine met nieuws dat iedereen zag aankomen. De renstal heeft een stevige reorganisatie doorgevoerd en heeft Otmar Szafnauer aangesteld als de nieuwe teambaas. De komst van de Roemeens-Amerikaanse teambaas hing al geruime tijd in de lucht en is niet de enige verandering in de Alpine-top.

Szafnauer was tot vorig seizoen de teambaas van het team van Aston Martin. Hij was daar geruime tijd werkzaam als teambaas bij het team dat voorheen Force India en Racing Point heette. Aan het begin van het huidige kalenderjaar kondigde hij zijn verwachte vertrek aan en werd hij opgevolgd door Mike Krack. Niets leek meer in de weg te staan voor een overstap naar Alpine, deze verwachte transfer is nu dus werkelijkheid geworden.

Famin

Szafnauer is de opvolger van Marcin Budkowski, de Pool vertrok eveneens aan het begin van het jaar. Het werd daarna al snel duidelijk dat Alpine CEO Laurent Rossi bezig was met een reorganisatie van het management. Voorheen werkte men met meerdere mensen aan de top zonder een echte teambaas. Met de komst van Szafnauer is dit nu wel het geval. Naast de voormalig Aston Martin-man is er nog een nieuwe naam binnen gekomen. Bruno Famin zal namelijk de motorafdeling in Viry gaan leiden. Famin was voorheen werkzaam bij autosportfederatie FIA.

Brivio

De komst van Szafnauer en Famin zorgt ervoor dat er geen plek meer is voor Davide Brivio. De Italiaan fungeerde vorig seizoen als teammanager maar krijgt nu een functie elders. Hij wordt 'Director of Racing Expansion Projects' en blijft dus welk werkzaam bij het merk. Voorheen was Brivio werkzaam bij het MotoGP-team van Suzuki.