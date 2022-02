Familiebezoek heeft Ricciardo goed gedaan: "Opfrisser die ik nodig had'

Daniel Ricciardo reed afgelopen seizoen voor het eerst voor het team van McLaren. De Australiër kende een roerig eerste jaar in het oranje, hij stelde vaak teleur maar won toch in Monza. Aankomend seizoen wil hij met de nieuwe reglementen zijn slag gaan slaan, hij weet in ieder geval hoe zijn aankomende wagen eruit ziet.

Afgelopen vrijdag trok het team het doek van de nieuwe McLaren MCL36 en Ricciardo lachte zoals vanouds zijn tanden bloot. De enthousiaste Australiër leek haast herboren in zijn nieuwe overall en dat had meerdere redenen. Hij was weer compleet opgeladen nadat hij voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie zijn familie weer kon zien.

Knuffelen

Direct na de post season-test in Abu Dhabi stapte Ricciardo in het vliegtuig naar Australië. Na een verplichte quarantaine kon hij in de armen van zijn familie vliegen. Tegenover Autosport geeft hij aan wat het met hem deed: " Het was niet zonder hobbels want ik moest eerst twee weken naar een plafond staren. Maar toen ik eruit mocht kon ik knuffelen met mijn ouders en de rest. Het was heel fijn."

Opfrisser

Ricciardo bleef geruime tijd hangen in zijn thuisland en dat was goed voor hem. De McLaren-coureur had tijdens het seizoen namelijk best wat last van heimwee: "Na de quarantaine was ik vier weken thuis en veel van de tijd was met de familie. Ik deed gewoon normale dingen. Het was de opfrisser die ik echt nodig had. Het is altijd moeilijk om weg te gaan. Het was het gene wat ik nodig had en ik verlangde er in 2021 veelvuldig naar."