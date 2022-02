McLaren wil in Barcelona eerste filmdag gebruiken

Het Britse team van McLaren was gisteren het vierde F1-team dat dit jaar haar auto en kleuren presenteerde voor 2022. Over 2 weken zit de eerste F1-test van het seizoen er alweer op, maar vlak voor de drie testdagen in Barcelona zullen meerdere teams een shakedown verrichten.

Aston Martin presenteerde donderdag de AMR22 aan het publiek en deed gisteren op Silverstone de nodige checks tijdens de shakedown annex filmdag op het Britse circuit. Teams hebben gedurende een jaar twee filmdagen tot hun beschikking voor het opnemen van promotiemateriaal, waarbij maximaal 100 kilometer gereden mag worden.

McLaren hoopt deze filmdag in de dagen voor Barcelona op het circuit in Spanje te kunnen doen. Tegenover motorsport.com zei teambaas Andreas Seidl: "Wij proberen waarschijnlijk net als alle andere teams een filmdag in te zetten, vlak voor de test in Barcelona van start gaat. Dat staat in ieder geval in onze planning."

"Voor het zover is hebben we komende week nog veel punten af te vinken, want we zijn op dit moment nog niet klaar. Onder het leiderschap van Piers Thynne, James Key en Andrea Stella werkt iedereen hard, dus ik heb er vertrouwen in dat we die filmdag kunnen gaan uitvoeren en hiermee ook de shakedown te verrichten."