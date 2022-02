Vettel verbaast na afschaffen knielen: "Problemen verdwijnen niet in twee jaar"

Deze week maakte de Formule 1 bekend dat ze stoppen met het knielmoment voorafgaand de races. De afgelopen twee jaar kregen de coureurs elke Grand Prix de kans om te knielen om op die manier aandacht te vragen voor ongelijkheid. Veel coureurs maakten hier gebruik van maar de hoge heren van de sport hebben nu besloten dat er een einde aan komt.

Het is de bedoeling dat men nu stappen gaat zetten op het gebied van gelijkheid en men wil dan ook meer woorden gaan omzetten in daden. Daarnaast wil Formule 1-CEO Stefano Domenicali meer afstand gaan nemen van wat hij omschrijft als 'politiek'. De plannen van de hoge heren vallen niet bepaald bij iedereen in goede aarde, de coureurs moesten het nieuws namelijk ook vernemen via de pers.

Verbazing

Sebastian Vettel was vorig seizoen één van de mannen die het knielmoment voorafgaand de races zeer serieus nam. De Duitse Aston Martin-coureur greep deze kans ook elke keer aan om aandacht te vragen voor een maatschappelijk probleem. Tegenover The Race spreekt hij zijn afkeuren uit: "Ik was een beetje verbaasd. Ik denk dat de problemen die we proberen aan te tonen niet in twee jaar verdwijnen. Daarom was ik verbaasd. Ik hoop dat we als coureurs een manier gaan vinden om nog steeds aandacht te geven aan dingen die we belangrijk vinden."

Business

Vettel is zich er daarnaast wel van bewust dat niet alle coureurs zitten te wachten op nog meer acties. De Duitser heeft in ieder geval een duidelijke boodschap van de hoge heren: "Waarschijnlijk maken niet alle coureurs zich hier druk om, maar ik denk dat sommigen dat zeker wel doen. Het zou fantastisch zijn om samen wat te doen. Maar waarschijnlijk werd het allemaal iets te stevig en individueel voor de business kant."