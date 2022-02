'Aerodynamica van nieuwe Ferrari F1-75 reden tot zorgen'

De goed ingevoerde Italiaanse journalist Leo Turrini zegt dat hoewel ze vertrouwen hebben in hun krachtbron voor 2022, er zorgen zijn over de aerodynamica van de nieuwe Ferrari. Het Italiaanse team vecht zich terug om weer mee te kunnen doen om de titelstrijd na twee seizoenen kansloos te zijn geweest voor de wereldtitel.

Ferrari hoopt dat de nieuwe regels voor 2022 hun opmars zal helpen, aangezien er nieuwe radicaal ontworpen auto's in de F1 rijden waarmee het een kans biedt om hogerop te komen in de pikorde. Bovendien werken Ferrari en de andere motorfabrikanten hard aan hun nieuwe specificaties voor 2022, wat de laatste van dit tijdperk zal zijn aangezien spoedig de motoren 'bevroren' zullen worden tot 2025. Daarna verwacht de F1 het nieuwe motorreglement in te voeren, waardoor er dus ook totaal nieuwe motoren gebouwd worden.

Overstap biobrandstof

Op het gebied van de motor verklaarde Turrini, een gerespecteerde verslaggever en insider in Italië, in zijn Quotidiano-blog dat Ferrari erg blij is met de nieuwe krachtbron, in de overtuiging dat het een match zal zijn voor Mercedes en Red Bull.

Turrini schrijft: "Voor zover ik weet heeft Ferrari 100 procent vertrouwen dat ze de topteams dit jaar kunnen inhalen op het gebied van motorvermogen, ondanks de overstap naar biobrandstof."

Het gebied waar Ferrari niet zeker van is betreft de aerodynamica. In het nieuwe F1-tijdperk met de nieuwe wagens en strengere regels maakt experimenteren met de auto's weer mogelijk. Hoewel dit de potentie heeft om een ​​team vooruit te stuwen, kan het natuurlijk ook het tegenovergestelde effect hebben. Intern zou Ferrari zich zorgen maken, aangezien het de afgelopen jaren op aerodynamisch vlak de boel niet voor elkaar had.

"Er blijven zorgen over bepaalde innovatieve oplossingen op het gebied van aerodynamica. Je moet voorzichtig zijn met verwachtingen, maar als Ferrari tijdens de eerste Grand Prix in Bahrein een halve seconde achter Red Bull en Mercedes staat, de titelrace al voorbij is."