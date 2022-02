Bottas kon niet omgaan met druk bij Mercedes: "Werd een mes op mijn keel gezet"

Valtteri Bottas rijdt dit seizoen voor Alfa Romeo, nadat hij 5 jaar voor Mercedes uitkwam als teamgenoot van Lewis Hamilton. De Fin leek vaak moeite te hebben om zich volledig te kunnen geven en geeft nu toe dat hij niet om kon gaan met de druk bij het Duitse team.

Vanuit het oogpunt van Bottas zullen hier waarschijnlijk verschillende redenen voor zijn, zoals de uitdaging om Lewis Hamilton in dezelfde auto te verslaan, de strijd om het constructeurskampioenschap – hoewel hij een integrale rol speelde bij het winnen van die titel door Mercedes in elk van zijn seizoenen bij het team - en het dreigende vooruitzicht om alleen doorlopende contracten van een jaar te hebben, wat betekent dat zijn toekomst nooit zeker was na het einde van elk seizoen bij het team.

Één van de belangrijkste discussiepunten in de Formule 1 in de eerste seizoenshelft was of hij of George Russell in 2022 voor het team zou rijden, voordat werd bevestigd dat de jonge Brit was verkozen boven Bottas om Hamilton – en de Fin gaf eerder toe dat hij zich door de druk rond het verdienen van nieuwe contracten soms 'van binnenuit opgegeten' voelde.

Met die factoren is het niet zo verwonderlijk dat hij het proces omschreef als 'zeer vermoeiend', terwijl hij verscheen op de Talking About Me-podcast van de Finse journalist Oskari Saari: "Als je het gevoel hebt dat er een mes op je keel wordt gezet, dan gaat dan in je hoofd zitten en werkt het niet meer."

Bizarre beslissing

Bottas zei dat hij de beslissing van Rosberg om de sport te verlaten, nadat hij Hamilton in 2016 voor de titel had verslagen, aanvankelijk een bizarre beslissing vond: "Maar nu kan ik mezelf met hem identificeren. Ik kan uit ervaring zeggen dat het niet makkelijk is om Lewis te verslaan."

Als het op ontspanning aankomt, is Bottas graag te vinden in de sauna. Dat was de plek waar hij zich omdraaide als het hem soms wat teveel werd, omdat hij ernaar uitzag sterker terug te komen van een tegenslag.

"De sauna is een heilige plaats voor mij. Er gebeuren rare dingen, en ja, soms wordt er alcohol gebruikt. Niet zozeer om de druk kwijt te raken, maar om het hoofd leeg te maken en te ontspannen voor het volgende raceweekend. Soms werkte het, soms niet."