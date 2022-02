In de autosportwereld kan niemand om Nederland heen. Ons land staat er dankzij de wereldtitels van Max Verstappen en Nyck de Vries in de eenzitters bijzonder goed op, terwijl Larry ten Voorde alles wint met een dak boven zijn hoofd. De jaren ’90 hebben een aantal steengoede coureurs voortgebracht en op korte termijn ziet de Nederlandse autosporttoekomst er bijzonder rooskleurig uit, maar hoe zit het met de volgende generatie? GPToday.net stelt je deze week vijf talenten uit de Generatie Z voor.

Na de millennials volgen de zoomers, oftewel de Generatie Z: mensen met een geboortedatum tussen de millenniumwisseling en 2010. Omdat we met zijn allen nu reeds een maand in het jaar 2022 leven, hebben wij ervoor gekozen de grens te stellen op het geboortejaar 2002. Elk van de talenten die deze week de revue passeren, is nog geen twintig jaar oud. In het eerste deel aandacht voor Kas Haverkort.

Kas, stel jezelf eens voor!

“Ik ben Kas Haverkort, ik ben in november achttien jaar oud geworden en ik woon in Heemserveen. Dat ligt vlakbij Hardenberg, in het oosten van het land. Komend jaar rijd ik in het Formula Regional European Championship by Alpine, de opvolger van het Formule Renault Eurocup-kampioenschap. Het wordt mijn tweede jaar in deze serie, nadat ik vorig jaar heb mogen wennen. Ik heb in 2020 mijn debuut gemaakt in de autosport en heb toen het Spaanse Formule 4-kampioenschap op mijn naam geschreven. Daarvoor heb ik gekart op internationaal niveau.”

Hoe kom je zo in de autoracewereld terecht?

“Het is altijd mijn droom geweest om Formule 1-coureur te zijn. Mijn ouders vinden autoracen ook heel mooi, zeker nu ik er zo mee bezig ben. Ik kwam voor de eerste keer in aanraking met het karten dankzij een kennis van mijn vader, wiens zoon kartte. Toen ik drie jaar oud was ben ik eens meegegaan naar de kartbaan in Lelystad en vanaf dat moment was ik besmet met het racevirus!

Hoe verloopt het tot nu toe?

“Mijn eerste autosportseizoen was een topjaar. Dat kon eigenlijk niet beter! Ik won dertien van de 21 wedstrijden in het Spaanse Formule 4-kampioenschap en werd met overmacht kampioen. Vervolgens heb ik een stap hogerop gezet, richting de FRECA. Dat ging niet helemaal zoals verwacht of gehoopt. Stiekem hadden we wel iets beter gewild dan die zestiende plaats in het eindklassement. Vooral de beginfase verliep heel stroef. Ik had moeite om de wagen af te stellen, iets wat een kwaaltje in ons complete team bleek. Pas toen we het met zijn allen hadden opgelost, begon het te draaien. In de laatste race van het jaar finishte ik als vierde, dat biedt perspectief voor komend jaar.”

Waarom blijf je in het FRECA en ga je niet naar de Formule 3? Je rijdt immers voor Van Amersfoort Racing, dat team is vanaf dit jaar in beide klassen actief.

“We hebben inderdaad over Formule 3 nagedacht, maar ik denk dat ik me het beste kan richten op een tweede jaar in het FRECA. Het totaalpakket van Van Amersfoort Racing ziet er bijzonder veelbelovend uit. Tijdens de eerste collectieve testdagen kon ik direct snelle tijden neerzetten, op één van de dagen eindigde ik als eerste en op een andere dag stond ik uiteindelijk P2. Ik vind dat als je ergens mee begint, je het ook goed moet afmaken. Daarom blijf ik nog een jaartje plakken!”

Hoe voorzie jij je toekomst?

“Zoals ik al zei is het volgens mij het beste om nog een jaar FRECA te doen. Ik wil kampioen worden en daarna doorstoten naar de Formule 3. Als ik zie hoe het er daar aan toe gaat, is het denk ik realistisch om ervan uit te gaan dat je daar twee jaar rondrijdt. Kijk maar naar kampioen Dennis Hauger: die moest eerst een jaar wennen aan de wagen en de opzet van de klasse, om in seizoen twee overtuigend kampioen te worden en te promoveren naar de Formule 2. Zodra je in de F3 bij de beste drie tot vijf eindigt in het klassement, kan je aan de Formule 2 denken. Uiteindelijk moet het ook maar net lopen zoals jij hoopt. Misschien rijd ik in de toekomst wel in de GT’s, wie weet – niet dat we daar nu actief mee bezig zijn, de focus ligt op eenzitters, maar je moet niets uitsluiten. Ik zou het liefst in 2023 Formule 3 rijden, om toch per 2025 wel bij het Formule 2-veld te horen.”

“Ik wil Formule 1-coureur worden, maar ik weet dondersgoed dat het niet makkelijk is om zo ver te komen. Je kunt je daar lang op blindstaren. Er gaat wel héél veel geld in om en er zijn maar twintig startposities. Daarom is het niet verkeerd om nu al ogen en oren open te houden als het om andere raceklassen gaat.”

Wat doe je graag naast het racen?

“Eigenlijk vrij veel wat alsnog indirect met het racen te maken heeft! Ik maak veel uren in de sportschool en zit bij Van Amersfoort Racing gereld in de simulator. Daarnaast vind ik het heel fijn om mijn vrienden- en kennissenkring goed te onderhouden.”

Kas, veel succes komend jaar!

“Dankje, ik ga mijn uiterste best doen om het FRECA-kampioenschap te veroveren!”