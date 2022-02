In de autosportwereld kan niemand om Nederland heen. Ons land staat er dankzij de wereldtitels van Max Verstappen en Nyck de Vries in de eenzitters bijzonder goed op, terwijl Larry ten Voorde alles wint met een dak boven zijn hoofd. De jaren ’90 hebben een aantal steengoede coureurs voortgebracht en op korte termijn ziet de Nederlandse autosporttoekomst er bijzonder rooskleurig uit, maar hoe zit het met de volgende generatie? GPToday.net stelt je deze week vijf talenten uit de Generatie Z voor.

Na de millennials volgen de zoomers, oftewel de Generatie Z: mensen met een geboortedatum tussen de millenniumwisseling en 2010. Omdat we met zijn allen nu reeds een maand in het jaar 2022 leven, hebben wij ervoor gekozen de grens te stellen op het geboortejaar 2002. Elk van de talenten die deze week de revue passeren, is nog geen twintig jaar oud. In het vierde deel aandacht voor Loek Hartog.

Loek, stel jezelf eens voor!

“Ik ben Loek Hartog, ik ben negentien jaar oud en kom uit Leiden. Ik race in de Porsche Supercup en in de Porsche Carrera Cup Duitsland. In die tweede klasse ben ik vorig jaar rookiekampioen geworden. Ik leef op dit moment mijn jongensdroom: als je zes jaar geleden had voorspeld dat ik nu op zo’n hoog niveau zou autoracen, had ik je waarschijnlijk vierkant uitgelachen.”

Vertel?

“Mijn vader sleutelde vroeger aan karts en op hele jonge leeftijd ben ik begonnen met karten. Omdat mijn ouders zijn gescheiden en ik in mijn schooltijd bij mijn moeder kwam te wonen, kwam dat project op lange baan te staan. Jarenlang heb ik via het simracen gedroomd van de autoracewereld, maar dat leek altijd ver weg. Tot ik in een podcast hoorde dat je via klassen als de nationale Ford Fiësta Cup de kneepjes van het race-vak kan leren. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en mensen aangeschreven om mij financieel te steunen. Het lukte, en door goede resultaten te scoren – in mijn debuutjaar won ik het debutantenkampioenschap door bijna elke van de dertien races te winnen – kon ik verder komen. Toen Porsche me tot mijn eigen verbazing uitnodigde voor een scholingsweekend en ik daarin blijkbaar uitblonk, heb ik een volgende stap kunnen zetten. Inmiddels sta ik voor mijn derde jaar in de Carrera Cup Duitsland.”

Dus concluderend: alles gaat bijzonder voortvarend?

“Dat eerste jaartje Fiësta Cup heeft mij veel goeds gebracht. De eerste sponsoren schakelden elkaars netwerken in omdat ze er lol in hadden en ik ook nog presteerde. We hebben een businessclub gevormd, ik ben gaan ondernemen. In de Porsche Carrera Cup Benelux ben ik als derde geëindigd, dat was in 2019. Eigenlijk had ik het kampioenschap moeten winnen, maar in de laatste weekends ging het helemaal mis. In het jaar erop heb ik alsnog de titel gewonnen en vorig jaar heb ik een felbevochten titelstrijd om het rookiekampioenschap in Duitsland in mijn voordeel beslist. Het kan altijd beter, maar het gaat niet slecht.

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik wil fabriekscoureur worden. Die contracten zijn schaars, maar zeker niet onhaalbaar – zeker niet nu LMDh (het hypercarprogramma, RO) eraan komt. Ik ben echter niet iemand die zich blindstaart op de hypercarteams, maar kijk juist naar de GT’s. Volgens mij hopen veel jonge coureurs op hypercardeals, maar ik denk dat de hypercarteams júist gaan vissen in de GT-vijver. Wie hebben ze liever, een jonge formulecoureur die nog nooit in een endurancewedstrijd heeft gereden of een ervaren GT-rijder? Iemand die al tien jaar ervaring heeft is natuurlijk ontzettend waardevol voor de hypercarteams. Ik wil graag groeien binnen de Porschefamilie en heb het gevoel dat ik nu dicht op het vuur sta. LMDh is voor mij de kans om een GT3-zitje te bemachtigen en daarom wil ik gaan netwerken bij de Nordschleife-wedstrijden. Mijn absolute droom is om geld te verdienen met autosport en om voor een fabrikant te rijden. Daarnaast wil ik graag iets terugdoen voor de autosport, omdat het voor mij al ontzettend veel heeft betekend.”

Wie is jouw idool?

“Ik heb niet echt één idool. Ik heb altijd wat breder gekeken, wie er over meerdere kwaliteiten beschikt. Over de prachtige dingen die mensen hebben, welke ze kunnen realiseren. Coureurs die het vuurtje bij mij hebben aangewakkerd zijn types als Jeroen Bleekemolen, Renger van der Zande en Nicky Catsburg.”

Loek, heel veel succes komend seizoen, we gaan je volgen!

“Dankjewel! Ik hoop dat ik komend jaar veel mensen kan plezieren door het op de baan goed te doen!”