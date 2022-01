Marko gelooft Red Bull-liefde Verstappen: "Hij bleef achter het team staan"

Het is overduidelijk dat Max Verstappen op zijn plek zit bij Red Bull Racing. De Nederlander rijdt al sinds 2016 voor de Oostenrijkse renstal en vorig jaar werd het grootste succes behaald. Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen en liet zijn vreugde na afloop in volle overgave blijken.

Vlak na de finish stond de kersvers wereldkampioen al voor de microfoon voor de gebruikelijke podiuminterviews. Hij liet daar blijken enorm op zijn plek te zijn bij het team . Hij riep zelfs dat hij er wel voor nog eens dik tien jaar zou willen blijven rijden. De liefde leek wederzijds want al snel kwamen er berichten over contractverlenging.

Geloof

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappens Red Bull-liefde echt is. De Oostenrijker had het al snel door en deelt dat in gesprek met Autorevue: "We hebben hem altijd betrokken bij al onze plannen, ook met Honda. Daarom geloof ik zijn uitspraken over dat hij blij is met ons dan ook."

De Oostenrijkse topadviseur zag daarnaast ook dat Verstappen in slechte tijden ook het team trouw bleef. Voor het Honda-avontuur reed het team immers met onbetrouwbare Renault-motoren. "We wisten dat we met de Renault motoren nooit konden gaan vechten voor het wereldkampioenschap. Toch bleef hij toen achter het team staan."