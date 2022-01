Red Bull feliciteert hun 'favoriete Mexicaan' Perez

Sergio Perez kreeg afgelopen seizoen zijn kans bij het topteam van Red Bull Racing. De ervaren Mexicaan leek afscheid te gaan nemen van de Formule 1 nadat zijn contract bij Racing Point niet werd verlengd. Red Bull redde hem van de geraniums en men kreeg daar geen spijt van.

Perez hielp zijn kopman Max Verstappen in diens titelstrijd. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi verdedigde hij op zeer sterke wijze in een duel met Lewis Hamilton. Hierdoor kon Verstappen het gat dichtrijden en de rest is inmiddels geschiedenis. Daarnaast reed de Mexicaan veel meer sterke races en won hij in Azerbeidzjan. Perez kreeg al vrij vroeg contractverlenging en rijdt dus ook aankomend seizoen voor de Oostenrijkse renstal. Op zijn verjaardag feliciteert Red Bull hem dan ook op gepaste wijze.