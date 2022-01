Traditionele F1-circuits in verval gewaarschuwd: "Ogen armetierig"

De verspreide foto's van de verbouwing die gaande is bij het circuit van Spa-Francorchamps zullen sommige fans een doorn in het oog zijn, maar de renovatie is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de standaards en eisen die de Formule 1 stelt. Dat blijkt wel uit de woorden van Alpine-directeur Laurent Rossi, die een waarschuwingsschot in de richting van de traditionele circuits loste.

Spa-Francorchamps, Silverstone en Monza hebben misschien de historie, maar bij de nieuwe banen in bijvoorbeeld Miami of het Midden-Oosten zijn de voorzieningen vele malen beter. Dat vormt voor de Formule 1 een ultiem drukmiddel om de traditionele circuits te dwingen om daarin mee te gaan, vandaar dat Spa-Francorchamps nu een grondige verbouwing doorvoert.

Rossi neemt geen blad voor de mond. "De nieuwe circuits leggen de lat alsmaar hoger wat betreft infrastructuur en randvoorwaarden. Hierdoor ogen de traditionele banen gedateerd en armetierig. Het is fantastisch om Spa-Francorchamps, Silverstone en Monza te bezoeken en ik hou van die races, maar ze kunnen niet op hun lauweren rusten. Anders lopen ze het risico hun plekje op de kalender te verliezen."

De Formule 1-kalender is de laatste jaren uitgedijd naar 23 Grands Prix en dat schuurt wel tegen het maximaal haalbare aan, vindt Rossi. Dus voordat nieuwe locaties kunnen worden toegevoegd, zal de sport eerst afscheid moeten nemen van circuits die op dit moment nog wel op het schema prijken.