Marko bracht tijd door in gezondheidskliniek: "Kan het iedereen aanraden"

De Formule 1-wereld werd afgelopen seizoen getrakteerd op een waanzinnig seizoen. De titelstrijd was intens en zeer spannend maar liet wel diepe sporen na. Veel coureurs en teammedewerkers waren dan ook volledig gesloopt na de seizoensfinale in Abu Dhabi, vooral bij de titelstrijders was de vermoeidheid goed merkbaar.

Kersvers wereldkampioen Max Verstappen liet blijken goed gesloopt te zijn en vertrok na het FIA-gala naar zijn vakantieadres voor een welverdiende vakantie. Van zijn concurrent Lewis Hamilton werd niets meer vernomen, wel was duidelijk dat hij er compleet doorheen zat. Maar niet alleen bij de coureurs zorgden het intense duel voor vermoeidheid, ook bij de teams kwam het aan. Red Bull-adviseur Helmut Marko verbleef namelijk tien dagen lang in een gezondheidskliniek.

Detox

De Oostenrijker pakte zijn koffers en vertrok naar een kliniek in Innsbruck. Marko nam daar zijn intrek in een gezondheidskliniek waar hij een soort detox onderging. Inmiddels is hij weer volop bezig met zijn werkzaamheden maar zijn verblijf in Innsbruck heeft hem goed gedaan. In gesprek met F1-Insider laat hij weten dat het hem goed was bevallen: "Het werkte daar als een soort sauna voor je geest."

Telefoon

Marko ontsnapte aan de drukte van het dagelijks bestaan en dat vond hij geweldig. De Oostenrijkse adviseur deelt zijn ervaringen maar wat graag met de rest van de wereld: "Je mocht je telefoon alleen in de avond gebruiken. Hierdoor konden je lichaam en je geest volledig worden verlost van alle stress van het afgelopen jaar. Ik kan het echt iedereen aanraden om het ook te gaan doen."