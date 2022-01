Colton Herta openhartig over F1-ambitie: "Zou ik zeker voor gaan"

IndyCar-coureur Colton Herta heeft tijdens een mediasessie zijn verlangen om ooit in de Formule 1 te racen niet onder stoelen of banken geschoven. Vorig jaar was er al kortstondig een lobby gaande om de 21-jarige Amerikaan naar de koningsklasse van de autosport te helpen, maar dat wierp geen vruchten af. Nu laat hij zelf doorschemeren een toekomst in de Formule 1 te ambiëren.

Op vragen van MotorsportWeek.com antwoordde Herta: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat de Formule 1 niet op mijn wensenlijstje staat. Ik wil veel meer doen in mijn carrière, maar je bent voor een groot deel ook afhankelijk van de juiste timing. De Formule 1 is een van die dingen. Als je 28 bent, dan ga je die overstap niet meer maken. Zo werkt het gewoon. Maar ik heb nog de tijd, mocht de juiste mogelijkheid zich aandienen."

De Andretti-coureur is de jongste IndyCar-winnaar ooit - hij was achttien jaar en elf maanden toen hij zijn eerste zege behaalde. Een eerste titel laat nog op zich wachten. Herta vervolgt: "Ik zou er goed over na moeten denken, maar waarschijnlijk zou ik het wel doen, want ik wil zeker op een gegeven moment in de Formule 1 racen. Men vergeet dat ik nog maar 21 jaar ben en denken dat ik niet na vijf jaar terug zou kunnen keren om nog vijftien jaar in IndyCar te racen, tot mijn 40ste."

Hij staat dus absoluut open voor een Formule 1-avontuur, maar ook in de IndyCar Series verveelt hij zich niet. "Ja, ik wil zeker een poging in de Formule 1 wagen, mocht ik de kans krijgen. Maar ik ben niet teleurgesteld in de IndyCar. Deze serie ligt me na aan het hart en ik geniet van het racen en de competitie in deze klasse. Ik wil gewoon ook andere dingen dan IndyCar doen in mijn loopbaan", aldus Herta.