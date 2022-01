'Nieuwe Renault-krachtbron kampt met betrouwbaarheidsproblemen'

De vertrokken Alpine-adviseur Alain Prost heeft een boekje open gedaan over de nieuwe aandrijflijn die Renault aan het ontwikkelen is en zijn uitspraken beloven weinig goeds. Volgens de viervoudig wereldkampioen kampt de voor 2022 nieuw ontworpen krachtbron van de Franse autofabrikant met betrouwbaarheidsproblemen.

Renault heeft het ontwerp van de aandrijflijn deze winter overhoop gehaald in een poging om het gat van meer dan 30 pk naar de motoren van de overige leveranciers te overbruggen. Directeur Luca de Meo liet zich recent over de nieuwe krachtbron ontglippen: "Hij is kleiner, lichter en heeft een lager zwaartepunt, wat ruimte schept om de aerodynamica te verbeteren."

De gewenste resultaten blijven bij simulaties in de testbank vooralsnog uit, onthulde Prost in L'Equipe. "Er is een klein betrouwbaarheidsprobleem met de motor voor 2022. Tijdens de simulaties op de testbank zijn ze tot de ontdekking gekomen dat de aandrijflijn nog altijd niet op het verlangde niveau opereert. Het is een ambitieus project. De performance is ook nog een vraagteken, daar komen we pas achter zodra de auto's weer de baan op gaan."

Alpine is sinds vorig jaar het vlaggenschip van Renault in de Formule 1, om het sportwagenmerk te promoten. De Franse renstal legde afgelopen seizoen beslag op de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Esteban Ocon behaalde een verrassende zege in Hongarije, terwijl teamgenoot Fernando Alonso in Qatar op het podium eindigde.