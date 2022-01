O'Ward: "Belachelijk dat IndyCar zo weinig superlicentie-punten oplevert"

IndyCar-coureur Patricio O'Ward is het niet eens met hoe hoog de internationale autosportbond FIA de Amerikaanse raceklasse heeft ingeschaald bij het superlicentie-systeem. Zo wordt het rijders uit de IndyCar Series onnodig moeilijk gemaakt om de overstap naar de Formule 1 te maken, mocht een mogelijkheid zich aandienen. Een superlicentie is namelijk een vereiste om in de Formule 1 te mogen racen.

Voor zo'n superlicentie dienen coureurs over de voorbije drie seizoenen minstens 40 superlicentie-punten te verzamelen. Op dit moment krijgt alleen de IndyCar-kampioen in één keer 40 punten. Voor de rest van het veld betekent dit dat ze minstens nog een seizoen moeten proberen om het voor de Formule 1 vereiste aantal punten te verdienen. Pas dan is een avontuur in de koningsklasse van de autosport een optie.

O'Ward proeft vooral een gebrek aan waardering. "Ik bedoel, het is toch belachelijk dat iemand die als vierde en derde is geëindigd in de IndyCar nog niet genoeg punten heeft voor een superlicentie? Ik denk dat veel coureurs het daarover met mij eens zullen zijn."

De Mexicaan testte eind vorig jaar in Abu Dhabi voor McLaren, maar hij heeft nog niet genoeg punten om in de Formule 1 voor zijn kans te gaan. "Een vierde plaats levert tien punten op en een derde plek geeft je twintig punten, dus dan sta ik op 30 punten. Uiteindelijk heb ik het niet in de hand en ben je overgeleverd aan de mensen die de regels opstellen en de puntenverdeling bepalen. Dus er zit weinig anders op dan komend jaar proberen om nog tien punten te verzamelen."