Alpine slaat Kappa aan de haak als nieuwe kledingleverancier

Het team van Alpine heeft voor 2022 - en de jaren daarna - een nieuwe kledingleverancier gestrikt. De Franse renstal gaat in zee met Kappa. Coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon en de technische staf van Alpine zullen komend seizoen in de paddock gehuld gaan in kleding van het Italiaanse merk. Vorig jaar droegen de teamleden van de Franse renstal nog kledij van Le Coq Sportif.

Kappa-directeur Davide Piccolo: "We zijn verguld om aan te kondigen dat we dit jaar partner en leverancier van Alpine F1 Team zullen zijn. Alpine en Kappa hebben allebei een sterk erfgoed en zijn trotse en iconische merken die strijdbaar en vooruitstrevend zijn. Door deze samenwerking begint voor Kappa een nieuw hoofdstuk in de wereld der Formule 1 en de globale autosport. We verheugen ons erop om de nieuwe Alpine-kledingcollectie binnenkort te presenteren."

Alpine-directeur Laurent Rossi voegt toe: "We zijn blij dat we Kappa aan de haak hebben geslagen als leverancier van kleding voor onze rijders en ons personeel. We delen de passie om performance en stijl na te jagen, waarbij we inspiratie halen uit ons verleden. Kappa loopt altijd voor op de markt en de technologie. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking voor de komende jaren."