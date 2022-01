Weer achterstand voor Haas? "Hebben op dit moment nog geen eigen simulator"

Het afgelopen seizoen verliep zeer slecht voor het team van Haas. Het is voor de Amerikanen dan ook belangrijk dat het aankomende seizoen naar wens gaat verlopen. Met de nieuwe regelementen kan er immers van alles gebeuren. Ze zijn in ieder geval hard bezig met de voorbereidingen.

Het team van Haas is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling voor de wagen voor het aankomende seizoen. Ze waren zelfs al zo hard op weg dat hun nieuwe chassis als zeer vroeg slaagde voor de verplichte crashtest. Maar op een ander gebied lopen ze achter op de concurrentie, de coureurs hebben namelijk nog geen idee hoe de nieuwe auto aanvoelt.

Simulator

Mick Schumacher en Nikita Mazepin tasten op dat gebied nog volledig in het duister. Schumacher legt de situatie uit in gesprek met zijn landgenoten van Auto, Motor und Sport: "Het zal nieuw zijn en ik kijk er naar uit. We hebben op het moment nog geen eigen simulator maar dat zal volgend jaar veranderen. Ik denk dat ik de auto voor het eerst zal besturen tijdens de wintertest in Barcelona."

Klein voordeel

Schumacher is zich ervan bewust dat andere teams op dit gebied een voorsprong hebben. De concurrentie heeft immers wel de gelegenheid gehad om alvast wat te testen op de simulator. Toch blijft de Duitser optimistisch: "Zij weten waar ze ongeveer zijn. We moeten even wachten om te zien waar wij staan. Hopelijk heeft onze auto iets waardoor we een klein voordeel hebben, tenminste aan het begin van het seizoen."