'Volkswagen buigt zich in februari over F1-aspiraties Audi en Porsche'

Het heeft er alle schijn van dat in de nabije toekomst dan toch eindelijk echt in ieder geval een van de merken van de Volkswagen Group in de Formule 1 stapt. Zowel Audi als Porsche koestert ambities om de koningsklasse van de autosport te betreden en het moederbedrijf lijkt die plannen te steunen. De raad van commissarissen van de Volkswagen Group komt eind februari bijeen om zich over de Formule 1-aspiraties van Audi en Porsche te buigen, meldt FAZ.

De agenda voor die vergadering is nog niet vastgesteld, dat gebeurt pas twee weken voor de bijeenkomst. Het is echter onvermijdelijk dat een mogelijk Formule 1-project voor Audi en Porsche daar op komt te staan. Het idee is namelijk om in 2026 toe te treden en hoe eerder de kogel door de kerk gaat, des te meer tijd men heeft om zich goed voor te bereiden. Daarnaast zou de Formule 1 het wel fijn vinden om in een vroeg stadium duidelijkheid te krijgen.

In de onderhandelingen over de uitzendrechten voor de Formule 1 voor de toekomst zou de aangekondigde komst van Audi en Porsche namelijk een mooie troef voor Stefano Domenicali zijn om de prijs op te drijven. Hoe meer vooraanstaande automerken actief zijn in de koningsklasse van de autosport, hoe aantrekkelijker de sport wordt. Het gaat daarbij om vele miljoenen euro's.

FAZ bericht dat Audi en Porsche het liefst met eigen fabrieksteams aan de start willen verschijnen. Audi is daarvoor al in onderhandeling met McLaren. Porsche heeft het oog op Red Bull Racing laten vallen, maar in tegenstelling tot McLaren is Red Bull kapitaalkrachtig genoeg om een overnamepoging af te slaan. Red Bull Racing wil graag met Porsche in zee, maar ook zelf de regie in handen houden.

Porsche heeft de knoop nog niet doorgehakt. Een rol als motorleverancier behoort zodoende nog tot de mogelijkheden en dat is in elk geval een stuk minder prijzig dan het zelf opstarten van een fabrieksteam. De twee Duitse autofabrikanten zijn van plan om de Formule 1-aandrijflijn voor 2026 samen te ontwikkelen en dan ieder onder de eigen naam weg te zetten bij diverse teams. Op die manier kunnen Porsche en Audi de hoge ontwikkelingskosten delen.