BBS Japan vanaf dit jaar de enige velgenleverancier in Formule 1

De Formule 1 heeft BBS Japan aangewezen als exclusieve velgenleverancier voor de komende vier jaar. Dat bericht brengt het Japanse Nikkei.com. De teams mogen vanaf dit seizoen niet zelf meer hun velgenleverancier kiezen, dat maakt onderdeel uit van de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2022. BBS Japan is vanaf dit jaar de enige velgenleverancier in de Formule 1.

De officiële bekendmaking en meer details volgen vrijdag bij de opening van de Tokyo Auto Salon-show. BBS Japan behoort tot de omvangrijke Maedakosen Group en sleepte tevens de exclusieve leveranciersrechten voor NASCAR in de wacht. Het bedrijf denkt zo twee uitstekende uithangborden voor verschillende markten te hebben om hun lichtgewicht en duurzame velgen te promoten.

Zowel de Formule 1 als NASCAR stapt dit seizoen over op 18 inch-velgen. BBS Japan is daarin gespecialiseerd, wat de keuze voor het Japanse merk logisch maakt. "We willen benadrukken dat de producten die we verkopen in dezelfde faciliteiten tot stand komen en dezelfde processen ondergaan als de velgen die we voor de Formule 1 en NASCAR zullen produceren", aldus Takahiro Maeda, president van BBS Japan.

De firma was in 2021 nog als leverancier aan het team van Aston Martin verbonden.