Daniel Ricciardo staat aan vooravond van jaar van de waarheid

Voor Daniel Ricciardo breekt een belangrijk seizoen aan. De goedlachse Australiër kon zich vorig jaar nog verschuilen achter het feit dat hij nieuw was bij McLaren. Wil hij zijn torenhoge ambities – kampioen worden - ooit nog waarmaken, dan kan hij het zich niet veroorloven om ook in 2022 achter zijn jonge teamgenoot Lando Norris aan te hobbelen.

Ricciardo heeft de overtuiging dat hij zich met het juiste materiaal kan meten met de besten en het kampioenschap voor zich op kan eisen. Dan moet hij meer gaan laten zien dan hij in 2021 heeft gedaan. De Australiër voegde op Monza in Italië wel een onverwachte zege toe aan zijn palmares, maar verder was het vrij flets.

De MCL35M uit 2021 was hem misschien niet op het lijf geschreven, dus het is afwachten hoe het hem komend seizoen met de nieuwe bolide onder de nieuwe reglementen zal vergaan. Ricciardo zal zelf echter ook geen genoegen nemen met nog een seizoen in de schaduw van Norris, hoe talentvol de jonge Brit ook is.

De 32-jarige Australiër heeft eerder bij Red Bull Racing de opkomst van het toptalent Max Verstappen meegemaakt en dreigt nu bij McLaren in een vergelijkbare situatie te geraken. Mocht zijn werkgever het beste inspelen op de nieuwe reglementen, dan dient zich wellicht een kans aan om komend seizoen te schitteren.

Dan moet Ricciardo wel eerst afrekenen met zijn teamgenoot en dat bleek het voorbije jaar al lastig zat. Norris was zijn ervaren stalgenoot op alle vlakken de baas. 2022 is een jaar van de waarheid voor de geliefde Ricciardo. De achtvoudig Grand Prix-winnaar is na twaalf maanden helemaal ingebed bij McLaren en nu is het zaak om te presteren.