Perez geeft toe dat hij moest wennen: "Feitelijk gezien niets gedaan voor eerste race"

Sergio Perez is inmiddels helemaal op zijn plaats bij het team van Red Bull Racing. Maar dat is wel eens anders geweest, de Mexicaan kende een lastige eerste seizoenshelft in Oostenrijkse dienst. Het viel vorig seizoen immers op dat hij regelmatig ver achterop raakte. Perez weet inmiddels waardoor dat komt.

De sympathieke Mexicaan reed vorig jaar voor het eerst voor Red Bull. Het was duidelijk dat het zijn rol was om zijn teammaat Max Verstappen te ondersteunen. In de beginfase van het seizoen lukte dat Perez vrijwel nooit, hij was overduidelijk te langzaam. Maar in de loop van het seizoen wist hij veel goed te maken, hij ging op onderzoek uit en kwam achter de reden van de tegenvallende resultaten.

Andere auto

Perez kwam er namelijk achter dat hij nogal moest wennen. Zijn overstap van Racing Point naar Red Bull viel hem ietsje zwaarder dan gedacht. Hij spreekt zich uit in gesprek met Motorsport.com: "Dit is een heel ander soort auto met een hele andere motor. Er was dus veel te leren maar er waren weinig testmogelijkheden. Voor de eerste race had ik slechts anderhalve dag gereden en daarvan was een volle dag gewijd aan het testen van aerodynamische onderdelen. Feitelijk gezien had ik dus niets gedaan voor de eerste wedstrijd."

Vreemd

Toch overmaat van ramp werd de lengte van de vrije trainingen ook nog eens ingekort. Het zat Perez dus niet bepaald mee: "Het klinkt misschien wat vreemd maar ik heb amper de tijd gehad. Het aantal testdagen en de kortere trainingen hebben echt impact gehad. Elk circuit is immers weer anders. Het feit dat deze wagen ook weer anders is dan de vorige auto's waarin ik heb gereden maakt het er niet makkelijker op."