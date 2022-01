Melbourne hoopt dat aanpassingen aan circuit voor contractverlenging zorgen

De Australische Grand Prix was geruime tijd de traditionele seizoensopener van de Formule 1. De coronapandemie gooit echter al twee jaar roet in het eten. De race in Melbourne staat ook voor dit jaar weer op de kalender maar het is nog maar de vraag of die door kan gaan met de wisselde corona-omstandigheden in het achterhoofd.

Ondertussen zitten ze in Melbourne niet stil. Het Albert Park circuit is stevig onderhanden genomen in de hoop dat de race wat spannender gaat worden. Het is daarnaast ook maar de vraag of de heren coureurs vaak van de aanpassingen kunnen gaan genieten. Er liggen namelijk kapers op de kust, er gaan namelijk geruchten over interesse vanuit de grote stad Sydney. Melbourne heeft daarentegen een contract tot 2025.

Huidig contract

Volgens Andrew Westacott ,de grote baas van de Australische Grand Prix, zijn de aanpassingen belangrijk voor de toekomst van Albert Park. Tegenover Speedcafe is hij er duidelijk over: "Als je aanpassingen doorvoert zoals wij dat doen, dan doe je dat niet voor de drie of vier jaar die we nog over hebben in ons huidige contract."

Subtiele veranderingen

Westacott is van mening dat de aanpassingen belangrijk zijn. Hij verwacht zelf zeer veel van de nieuwe aanpassingen. Hij legt het uit: "Het is onze intentie om de race spannender te maken. Dus we hebben wat subtiele veranderingen doorgevoerd. De combinatie van de delen van de baan is zo ontworpen dat er meerdere bandenstrategieën mogelijk zijn. Hopelijk krijgen we meer bandendegradatie met de agressieve mix van het asfalt."