Albon: "Red Bull verdiende het geluk"

Reservecoureur van Red Bull, Alexander Albon, vindt dat Max Verstappen in Abu Dhabi meer dan terecht het kampioenschap opeiste. De Thai wees op alle pech die de Nederlander ondervond in 2021 en zegt dat het geluk in de laatste wedstrijd alles weer in balans bracht.

“Ik begrijp beide kanten van het verhaal, maar ik moet zeggen dat ik een beetje gelovig ben. Ik heb het gevoel dat er dit jaar veel beslissingen of momenten tegen Max zijn geweest", vertelde Albon aan Motorsport.com. “Kijk maar naar Silverstone, Hongarije, Jeddah en zelfs de eerste ronde in Abu Dhabi. Dus ja, we hebben op het laatste moment ongelooflijk veel geluk gehad, maar tegelijkertijd denk ik dat we dat geluk hebben verdiend."

Hij vervolgt: "Niets tegen Lewis en Mercedes, maar in zekere zin kregen we die zondag het karma dat we als team verdienden. Zo komen de meeste dingen in evenwicht over een seizoen."

Albon reed dit jaar in de DTM en was veel te vinden op de simulator in de Red Bull-fabriek om de RB16B verder te ontwikkelen. In 2022 rijdt de Thai voor Williams als Grand Prix-coureur.