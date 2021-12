De 21 van 2021: Hamilton mag trots zijn

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Lewis Hamilton verzamelde 387,5 punten en verspilde daarmee op een haar na de wereldtitel. De Brit eindigde als tweede in het wereldkampioenschap en de teleurstelling was immens groot, toch was zijn seizoen ijzersterk.

Hamilton had in 2021 een helder doel voor ogen: het veroveren van de recordbrekende achtste wereldtitel. De Mercedes-man pakte in 2020 zijn zevende titel en kwam daarmee op gelijke hoogte met Michael Schumacher. In 2021 moest het gaan gebeuren, maar de concurrentie was sterk. Max Verstappen was zijn grote uitdager en dat leverde een prachtig duel op.

Terugslaan

Bij de seizoensopener in Bahrein was het duel direct aan. Hij vocht een beresterke strijd uit met Verstappen en kwam als winnaar uit de bus. Op Imola liep het echter allemaal in de soep. Verstappen verschalkte hem in de eerste bocht en Hamilton zelf blunderde opzichtig. Hij schoof het grind in en had geluk met een rode vlag. Hierdoor kon hij doen wat hij vaker doet: terugslaan na een tegenslag. Hij vocht zich terug naar de tweede plek.

Magic

Het duel tussen Hamilton en zijn rivaal Verstappen verhardde in de loop van het seizoen. Beide coureurs lieten zien in topvorm te verkeren en ze verdeelden de overwinningen. Op de stratencircuits van Monaco en Bakoe ging het echter mis voor de Brit. In Monaco werd hij slechts zevende en in Bakoe kon hij niet profiteren van pech bij Verstappen. Bij de herstart zette Hamilton per ongeluk de ‘Magic’ aan en schoot hij rechtdoor, weg punten.

Thuisgrond

In Engeland volgde het meest discutabele moment uit de titelstrijd tussen de twee. Op Hamiltons thuisgrond van Silverstone ging het helemaal mis. De twee duelleerden in de eerste ronde voor de koppositie. In de wereldberoemde Copse Corner wilde Hamilton zijn rivaal passeren. Het ging fout, Hamilton raakte Verstappen en de Nederlander vloog kiezelhard de banden in. Hamilton werd bestraft maar reed ,alweer, een inhaalrace en won alsnog.

Omslag

Hamiltons thuisoverwinning was het moment van een omslag. Hij vierde uitbundig feest terwijl zijn rivaal in het ziekenhuis zat voor checks. Velen vonden Hamiltons feestje een enorm respectloze actie. Zelf dacht Hamilton dat het goed ging met de Nederlander maar het maakte niets meer uit. De toon in het duel veranderde en de Brit moest voortaan leven met de krassen van het Copse-incident.

Blunder

In Hongarije moest Hamilton maar weer eens zijn handelsmerk uit de kast trekken. Zijn team Mercedes blunderde opzichtig waardoor hij als enige (!) op de grid stond bij de herstart. Hij moest door het veld vechten maar kon ,mede door Fernando Alonso, Esteban Ocon niet van de winst afhouden. Na afloop van de race was hij zichtbaar vermoeid en dan had hij ook nog eens een zeer zware tweede seizoenshelft voor zich liggen.

Uitzonderlijk

Hamiltons eerste seizoenshelft was eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hij liet zien dat hij nog zeker beschikt over een overvolle tas met talent. Zijn inhaalraces in Imola, Engeland en Hongarije waren veelbesproken. Hij werd gezien als een geluksvogel ,de puzzelstukjes vielen wel heel erg zijn kant op, maar hij deed het wel. Niet iedereen weet zich in een race weer op te laden na een zware tegenslag. Elke keer kwam hij terug uit verslagen positie, met een nodige portie geluk maar nogmaals het lukte hem wel. Niet iedere coureur is in staat om zulke inhaalraces te rijden, alleen de uitzonderlijke talenten kunnen dat.

New York

In de tweede seizoenshelft moest hij direct tikken van Verstappen incasseren. In Italië volgde het volgende grote historische moment. Op Monza kwamen de twee elkaar tegen in de eerste bocht. Verstappen hobbelde over Hamilton heen en beide vielen uit. Hamilton kreeg weer kritiek, hij klaagde na de crash over ernstige nekpijn maar vloog daarna wel doodleuk naar een gala in New York.

100

In Rusland sloeg hij daarna terug met een historische overwinning. Hij werd de eerste coureur die honderd (!) races won. Het was een historisch moment en een uitzonderlijk knappe prestatie. Maar daarna kon de Brit niet doordrukken, hij won drie races op rij niet. Verstappen en co waren hem keer op keer de baas.

Raket

In Brazilië volgde dan het volgende absurde hoofdstuk van Hamiltons jaar. In de kwalificatie was hij uitzonderlijk snel, Red Bull twijfelde aan de Mercedes en trok aan de bel. Na lang beraad werd Hamiltons achtervleugel illegaal verklaard en moest hij de sprintkwalificatie achteraan starten. Met zijn nieuwe ‘raketmotor’ in de wagen zette hij woede om in prestaties. Hij reed een magische sprint en knalde naar voren. In de race moest hij door een motorstraf weer naar achteren op de grid. Hij vocht zich weer naar voren en won de race na het zoveelste duel met Verstappen.

Momentum

Hij had het momentum te pakken en won ook de races in Qatar en Saoedi-Arabië. Ook hier was er controverse. Bij de slotrace in Abu Dhabi stond hij gelijk in punten met Verstappen. Het werd een zenuwslopende finale, Hamilton leek op weg naar een achtste titel maar een late safety car gooide roet in het eten. Het verhaal is bekend en Hamilton verloor in de laatste ronde en de teleurstelling was immens.

Mythisch

Maar eigenlijk hoeft hij niet zo diep in de put te gaan zitten. Hij werd dan wel geen wereldkampioen, hij liet wel zien hoe absurd goed hij is. Een episch duel heeft twee mythische ridders nodig en Hamilton was er één van. Hij liet vaak zien hoe goed hij wel niet was en een nederlaag hoort nou eenmaal bij sport. Het is te hopen dat hij doorgaat, deze mythische ridder verdient nog een episch duel.