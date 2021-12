De 21 van 2021: Laatste keer de tweede viool

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Valtteri Bottas reed 226 punten bij elkaar en sloot het seizoen af op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn laatste seizoen als Mercedes-coureur zat vol met ups en downs.

Het was al snel duidelijk dat Bottas het zwaar ging krijgen. Zijn teammaat Lewis Hamilton kon zijn recordbrekende achtste wereldtitel pakken en rivaal Red Bull Racing was ook snel. Bottas kon op geen enkel moment voor eigen succes gaan. Hij begon het seizoen overigens wel goed met drie derde plaatsen in de eerste vijf races.

Frustratie

In die twee wedstrijden waar hij niet als derde over de finish kwam viel hij uit. In Monaco had hij pech, zijn band kwam er met geen mogelijkheid af bij zijn pitstop. Zijn uitvalbeurt op Imola was echter veel discutabeler. Hij was in een gevecht verwikkeld met Williams-coureur George Russell toen alles fout ging. De twee raakten elkaar op en snel gedeelte van de baan en vlogen in volle vaart de muur in. De frustratie was groot bij beide heren. Ze vochten overigens voor een plekje in het middenveld, een positie waar Mercedes-coureur Bottas helemaal niet thuishoorde.

Bowlingbal

Bottas bleef het verder wel redelijk doen. Hij finishte met enige regelmaat op het podium maar wisselde de goede races af met enorm gênante vertoningen. In Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats en in Hongarije maakte hij het al helemaal bont. Bij de start verremde hij zich en kegelde hij als een soort bowlingbal de concurrentie van de baan.

Diepste dalen

Het was tekenend voor zijn seizoen. Hij reed dan wel voor topteam Mercedes, hij presteerde soms als een ware middenvelder. Zijn dieptepunten waren veels te diep en daardoor kon hij zijn team nooit echt een dienst bewijzen. Vooral zijn crash in Hongarije was tekenend voor zijn jaar. Hij kon zijn team een dienst bewijzen maar op het moment dat ze hem het hardst nodig hadden verdween hij in bocht 1.

Hoogtepunt

Zijn hoogtepunt beleefde hij in Turkije. Het was duidelijk zijn beste race en op het natte asfalt in Istanbul reed hij zeer dominant. Hij won de race op ijzersterke wijze en dan was een mooie opsteker voor de Fin. Hij kon zijn goede vorm echter maar matigjes vasthouden en reed zeer wisselvallig. Hij stond soms weer op het podium maar meestal was hij veroordeeld tot duels in het middenveld. Hij kwam in zijn laatste Mercedes-race niet verder dan de zesde plaats.

Zichzelf

Bottas eindigde weliswaar als derde maar dat is mede te danken aan zijn drie derde plaatsen in de beginfase van het seizoen. De wisselvalligheid was te groot en soms was het wel duidelijk dat hij in zijn maag zat met zijn rol als tweede viool. De aankomende overstap naar Alfa Romeo kan goed uitpakken voor Bottas, hij is eindelijk verlost van een rol op het tweede plan en kan eindelijk voor zichzelf gaan racen.

Genieten

Hij reed in zijn laatste Mercedes-jaar vooral in dienst van Hamilton maar kwam er vaak genoeg niet aan te pas. Die enkele keer dat hij zelf voor succes kon gaan ,Turkije en Italië, kwam er een goed resultaat uit. Als hij in 2022 vaker voor eigen succes kan gaan, dan kan het zomaar genieten worden.