Verstappen en Tsunoda moeten opletten, duo voert strafpuntenklassement aan

Tijdens het afgelopen seizoen moesten de stewards regelmatig ingrijpen nadat coureurs de regels overtraden. Vaak werden de beslissingen van de stewards hevig bekritiseerd door het publiek. Desalniettemin deelden de stewards vaak straffen uit, in totaal moesten ze 96 keer ingrijpen en deelden ze 69 strafpunten uit.

Als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten verzamelt, dan heeft hij een probleem. Een volle strafpunten-spaarkaart betekent namelijk dat de desbetreffende coureur voor één race wordt geschorst. Wel gelden de strafpunten maar één jaar dus dat betekent dat ze kunnen vervallen na verloop van tijd.

8 strafpunten

De coureur die het meest op zijn tellen moet passen is Yuki Tsunoda. De Japanse AlphaTauri-coureur verzamelde in zijn debuutjaar 8 strafpunten. Het eerste strafpunt van Tsunoda vervalt pas in april dus hij moet zich koest gaan houden.

Verstappen

Ook Max Verstappen moet opletten. De Nederlandse wereldkampioen heeft momenteel 7 strafpunten, net zoveel als zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen moet zich echter inhouden want zijn eerste strafpunten vervallen pas in september. Als hij voor die tijd vijf strafpunten scoort heeft hij immers een probleem. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton doet het iets beter, hij heeft maar 2 strafpunten staan.

Schone lei

Enkele coureurs toonden zich in 2021 van hun sportieve kant. Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher hebben een schone lei. De kans dat een coureur daadwerkelijk is heel erg klein, op basis van het strafpuntensysteem is nog nooit een Formule 1-coureur geschorst.